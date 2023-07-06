Суд прекратил банкротство гранитного карьера, взрывы с которого беспокоили екатеринбуржцев

Производство по делу о банкротстве «Сибирского гранитного карьера» прекращено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд прекратил производство по делу о банкротстве «Сибирского гранитного карьера», взрывы на котором беспокоили жителей микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Определение о прекращении производства по делу о банкротстве «Сибирского гранитного карьера» суд вынес 5 июля. Иск к компании подала администрация Екатеринбурга. Чиновники просили признать ООО «Сибирский гранитный карьер» несостоятельным и ввести процедуру наблюдения, а также включить в реестр требований кредиторов задолженность перед администрацией в размере 1,6 млн рублей и пени — 800 тысяч.

«Сибирский гранитный карьер» задолжал городу за аренду земельного участка в южной части Шарташского гранитного карьера на улице 40-летия ВЛКСМ, и мэрия пыталась взыскать эти деньги. Согласно данным сервиса раскрытия информации, в 2023 выручка предприятия составила 43 млн рублей. На карьере постоянно гремели взрывы, которые беспокоили местных жителей.