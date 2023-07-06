В Челябинской области утонул второклассник

Ребенка нашли на глубине четыре метра вблизи берега
В реке Сим (Аша, Челябинская область) 6 июля утонул ученик второго класса. Эту информация URA.RU подтвердили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Местный житель обнаружил тело мальчика на глубине четыре метра в двух метрах от берега. Предположительно ребята отдыхали компанией, у берега лежали вещи», — уточнили URA.RU в ПСС.
По данным URA.RU погибший учился во втором классе. Как сообщил источник из силовых структур, видимых признаков насилия не обнаружили.
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