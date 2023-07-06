06 июля 2023

В Челябинской области утонул второклассник

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Ребенка нашли на глубине четыре метра вблизи берега Фото:

В реке Сим (Аша, Челябинская область) 6 июля утонул ученик второго класса. Эту информация URA.RU подтвердили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Местный житель обнаружил тело мальчика на глубине четыре метра в двух метрах от берега. Предположительно ребята отдыхали компанией, у берега лежали вещи», — уточнили URA.RU в ПСС.

По данным URA.RU погибший учился во втором классе. Как сообщил источник из силовых структур, видимых признаков насилия не обнаружили.

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В реке Сим (Аша, Челябинская область) 6 июля утонул ученик второго класса. Эту информация URA.RU подтвердили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Местный житель обнаружил тело мальчика на глубине четыре метра в двух метрах от берега. Предположительно ребята отдыхали компанией, у берега лежали вещи», — уточнили URA.RU в ПСС. По данным URA.RU погибший учился во втором классе. Как сообщил источник из силовых структур, видимых признаков насилия не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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