07 июля 2023

Екатеринбургский грибник нашел в лесу труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, деревья, лес, лето, чаща
Екатеринбуржец отправился в лес за грибами и нашел труп Фото:

В лесополосе возле екатеринбургского микрорайона Елизавет грибник нашел труп мужчины. Об этом рассказал очевидец увиденного Иван (имя изменено).

«Голову-то поднимаю — мама дорогая! Девушке своей говорю, мол, ты только не оборачивайся, пошли отсюда бегом. Выбежали из леса на дорогу — моя в слезы, еле успокоил. Вызвали полицию», — передает слова Ивана ЕАН. Труп обнаружили возле СНТ «Машиностроитель-2».

По словам очевидца, труп нашли примерно в 18 часов 7 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент от комментариев воздерживаются.

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В лесополосе возле екатеринбургского микрорайона Елизавет грибник нашел труп мужчины. Об этом рассказал очевидец увиденного Иван (имя изменено). «Голову-то поднимаю — мама дорогая! Девушке своей говорю, мол, ты только не оборачивайся, пошли отсюда бегом. Выбежали из леса на дорогу — моя в слезы, еле успокоил. Вызвали полицию», — передает слова Ивана ЕАН. Труп обнаружили возле СНТ «Машиностроитель-2». По словам очевидца, труп нашли примерно в 18 часов 7 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент от комментариев воздерживаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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