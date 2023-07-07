Екатеринбургский грибник нашел в лесу труп мужчины

В лесополосе возле екатеринбургского микрорайона Елизавет грибник нашел труп мужчины. Об этом рассказал очевидец увиденного Иван (имя изменено).
«Голову-то поднимаю — мама дорогая! Девушке своей говорю, мол, ты только не оборачивайся, пошли отсюда бегом. Выбежали из леса на дорогу — моя в слезы, еле успокоил. Вызвали полицию», — передает слова Ивана ЕАН. Труп обнаружили возле СНТ «Машиностроитель-2».
По словам очевидца, труп нашли примерно в 18 часов 7 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент от комментариев воздерживаются.
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