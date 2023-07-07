07 июля 2023

В Екатеринбурге полицейские проверили городской водоем. Фото

Полицейские провели профилактический рейд на водоеме в Академическом районе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Сороковой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, полиция, масочный режим, полицейский рейд
Профилактический рейды будут проходить все выходные Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции в рамках профилактического рейда проверили водоем в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Екатеринбурга.

«В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции провели патрулирование береговой зоны водоема в районе Академический. Сотрудники УУП и ПДН отдела полиции № 4 напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул», — сообщили в ведомстве.

Полицейские напомнили об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Рейды по обеспечению безопасности на береговых зонах водоемов будут проводится сотрудниками УМВД Екатеринбурга все выходные.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции в рамках профилактического рейда проверили водоем в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Екатеринбурга. «В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции провели патрулирование береговой зоны водоема в районе Академический. Сотрудники УУП и ПДН отдела полиции № 4 напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул», — сообщили в ведомстве. Полицейские напомнили об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Рейды по обеспечению безопасности на береговых зонах водоемов будут проводится сотрудниками УМВД Екатеринбурга все выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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