В Екатеринбурге сотрудники полиции в рамках профилактического рейда проверили водоем в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Екатеринбурга.
«В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции провели патрулирование береговой зоны водоема в районе Академический. Сотрудники УУП и ПДН отдела полиции № 4 напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул», — сообщили в ведомстве.
Полицейские напомнили об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Рейды по обеспечению безопасности на береговых зонах водоемов будут проводится сотрудниками УМВД Екатеринбурга все выходные.
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