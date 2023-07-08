В Чехии открыто заявили о планах заработать миллионы долларов за счет Украины SZ: правительство Чехии намерено заработать миллионы долларов за счет кризисной ситуации на Украине 09 июля 2023 в 04:15 Размер текста - 17 + Чешское правительство раскрыло планы по обогащению за счет Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU Прага собирается заработать миллионы долларов на восстановлении Украины. С таким заявлением выступил уполномоченный чешского кабмина по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны. «Проекты, которые обсуждались на встречах украинского главы Владимира Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, оцениваются в миллиарды крон. <…> Речь шла о совместных предприятиях, гражданских и военных, мы говорили об участии Чехии в восстановлении Украины», — пояснил Томаш Копечны в интервью чешскому изданию Seznam Zprаvy . Копечны отметил, что существенных успехов уже удалось достичь в вопросах атомной энергетики и сфере транспортного обслуживания. Главы государств обсудили также проекты по модернизации железных дорог, очистке воды и почвы, помощи школам и беженцам на территории Украины. Ранее стало известно, что Прага собирается передать Киеву свои оружейные технологии. По замыслу чешского правительства в дальнейшем на территории Украины будут открыты собственные производства. Прага собирается заработать миллионы долларов на восстановлении Украины. С таким заявлением выступил уполномоченный чешского кабмина по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны. «Проекты, которые обсуждались на встречах украинского главы Владимира Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, оцениваются в миллиарды крон. <…> Речь шла о совместных предприятиях, гражданских и военных, мы говорили об участии Чехии в восстановлении Украины», — пояснил Томаш Копечны в интервью чешскому изданию Seznam Zprаvy. Копечны отметил, что существенных успехов уже удалось достичь в вопросах атомной энергетики и сфере транспортного обслуживания. Главы государств обсудили также проекты по модернизации железных дорог, очистке воды и почвы, помощи школам и беженцам на территории Украины. Ранее стало известно, что Прага собирается передать Киеву свои оружейные технологии. По замыслу чешского правительства в дальнейшем на территории Украины будут открыты собственные производства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям