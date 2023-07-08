Отдыхающие, возвращающиеся с озер, встали в пробку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пробка длинною более 12 километров образовалась на трассе под Челябинском из-за ДТП в районе озера Касарги. Как сообщили очевидцы, автомобиль перевернулся на полосе, перегородив движение другому транспорту.

«Машина перевернулась на полосе в сторону Челябинска. Как следствие, образовалась большая пробка, поскольку отдыхающие возвращаются с озер в город», — сообщили очевидцы в паблике «Регион 74. Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 19:30 протяженность автомобильной пробки составляла 12,4 километра. Она начинается в районе деревни Ишалино. Также автомобилисты сообщают о пробке в районе села Кузнецкое (рядом озеро Увильды), которая длится до Аргаяша.