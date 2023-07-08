08 июля 2023

Под Челябинском собралась многокилометровая пробка из-за ДТП. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, пробка
Отдыхающие, возвращающиеся с озер, встали в пробку Фото:

Пробка длинною более 12 километров образовалась на трассе под Челябинском из-за ДТП в районе озера Касарги. Как сообщили очевидцы, автомобиль перевернулся на полосе, перегородив движение другому транспорту.

«Машина перевернулась на полосе в сторону Челябинска. Как следствие, образовалась большая пробка, поскольку отдыхающие возвращаются с озер в город», — сообщили очевидцы в паблике «Регион 74. Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 19:30 протяженность автомобильной пробки составляла 12,4 километра. Она начинается в районе деревни Ишалино. Также автомобилисты сообщают о пробке в районе села Кузнецкое (рядом озеро Увильды), которая длится до Аргаяша.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пробка длинною более 12 километров образовалась на трассе под Челябинском из-за ДТП в районе озера Касарги. Как сообщили очевидцы, автомобиль перевернулся на полосе, перегородив движение другому транспорту. «Машина перевернулась на полосе в сторону Челябинска. Как следствие, образовалась большая пробка, поскольку отдыхающие возвращаются с озер в город», — сообщили очевидцы в паблике «Регион 74. Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 19:30 протяженность автомобильной пробки составляла 12,4 километра. Она начинается в районе деревни Ишалино. Также автомобилисты сообщают о пробке в районе села Кузнецкое (рядом озеро Увильды), которая длится до Аргаяша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...