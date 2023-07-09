09 июля 2023

Челябинский пенсионер домогался подростка на берегу реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

На берегу реки Большой Кизил (Челябинская область) пенсионер домогался 12-летнего подростка. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пенсионер задержан.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего гражданина 2011 года рождения. Пенсионер задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание данной статьи подразумевает под собой лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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На берегу реки Большой Кизил (Челябинская область) пенсионер домогался 12-летнего подростка. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пенсионер задержан. «Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего гражданина 2011 года рождения. Пенсионер задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание данной статьи подразумевает под собой лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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