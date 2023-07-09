Челябинский пенсионер домогался подростка на берегу реки

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На берегу реки Большой Кизил (Челябинская область) пенсионер домогался 12-летнего подростка. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пенсионер задержан.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего гражданина 2011 года рождения. Пенсионер задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание данной статьи подразумевает под собой лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.