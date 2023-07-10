Губернаторы получили новый сигнал от Путина по демографии

Российские губернаторы получили новый сигнал от президента Владимира Путина. Он дал понять, что для улучшения демографии, важно не останавливать строительство детских садов и школ, объяснили эксперты смыслы встречи Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым 10 июля.
«Потребность регионов, в том числе Удмуртии, в новых детских садах и школах действительно есть. Например, сегодня детей-восьмилеток вдвое больше, чем было детей-восьмилеток в 2010 году. Это более многочисленное поколение, чем поколение 1990-х и 2000-х годов. Понятно, что для них нужны детские сады, школы. Это снижает нагрузку на действующие учреждения воспитания и образования, а также повышает качество образования», — пояснил URA.RU председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.
В беседе с Бречаловым президент Путин попросил «не забывать» про детские сады, несмотря на то, что за последние пять лет их в Удмуртии уже построено 54. «Здорово, но пока проблема не решена. Обязательно нужно сохранить [темпы строительства]. Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко „присело“», — отметил Путин.
В свою очередь, Бречалов проинформировал, в 2022 году было отремонтировано 22 школы, и в ближайшие два года будет приведено в нормативный вид еще 25 школ. «Очень хорошо. Очень хороший темп», — заметил глава государства.
Встречи президента России с губернаторами проходят регулярно. На них главы регионов докладывают Владимиру Путину об основных показателях социально-экономического развития своих субъектов. Одним из пунктов этих докладов является информация о поддержке регионами участников военной спецоперации и членов их семей.
Российские губернаторы получили новый сигнал от президента Владимира Путина. Он дал понять, что для улучшения демографии, важно не останавливать строительство детских садов и школ, объяснили эксперты смыслы встречи Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым 10 июля. «Потребность регионов, в том числе Удмуртии, в новых детских садах и школах действительно есть. Например, сегодня детей-восьмилеток вдвое больше, чем было детей-восьмилеток в 2010 году. Это более многочисленное поколение, чем поколение 1990-х и 2000-х годов. Понятно, что для них нужны детские сады, школы. Это снижает нагрузку на действующие учреждения воспитания и образования, а также повышает качество образования», — пояснил URA.RU председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов. В беседе с Бречаловым президент Путин попросил «не забывать» про детские сады, несмотря на то, что за последние пять лет их в Удмуртии уже построено 54. «Здорово, но пока проблема не решена. Обязательно нужно сохранить [темпы строительства]. Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко „присело“», — отметил Путин. В свою очередь, Бречалов проинформировал, в 2022 году было отремонтировано 22 школы, и в ближайшие два года будет приведено в нормативный вид еще 25 школ. «Очень хорошо. Очень хороший темп», — заметил глава государства. Встречи президента России с губернаторами проходят регулярно. На них главы регионов докладывают Владимиру Путину об основных показателях социально-экономического развития своих субъектов. Одним из пунктов этих докладов является информация о поддержке регионами участников военной спецоперации и членов их семей.