Губернаторы получили новый сигнал от Путина по демографии

Демограф Крупнов: Путин показал губернаторам важность строительства детсадов для улучшения демографии

10 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Губернаторы российских регионов получили новый сигнал от президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские губернаторы получили новый сигнал от президента Владимира Путина. Он дал понять, что для улучшения демографии, важно не останавливать строительство детских садов и школ, объяснили эксперты смыслы встречи Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым 10 июля. «Потребность регионов, в том числе Удмуртии, в новых детских садах и школах действительно есть. Например, сегодня детей-восьмилеток вдвое больше, чем было детей-восьмилеток в 2010 году. Это более многочисленное поколение, чем поколение 1990-х и 2000-х годов. Понятно, что для них нужны детские сады, школы. Это снижает нагрузку на действующие учреждения воспитания и образования, а также повышает качество образования», — пояснил URA.RU председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов. В беседе с Бречаловым президент Путин попросил «не забывать» про детские сады, несмотря на то, что за последние пять лет их в Удмуртии уже построено 54. «Здорово, но пока проблема не решена. Обязательно нужно сохранить [темпы строительства]. Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко „присело“», — отметил Путин. В свою очередь, Бречалов проинформировал, в 2022 году было отремонтировано 22 школы, и в ближайшие два года будет приведено в нормативный вид еще 25 школ. «Очень хорошо. Очень хороший темп», — заметил глава государства. Встречи президента России с губернаторами проходят регулярно. На них главы регионов докладывают Владимиру Путину об основных показателях социально-экономического развития своих субъектов. Одним из пунктов этих докладов является информация о поддержке регионами участников военной спецоперации и членов их семей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские губернаторы получили новый сигнал от президента Владимира Путина. Он дал понять, что для улучшения демографии, важно не останавливать строительство детских садов и школ, объяснили эксперты смыслы встречи Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым 10 июля. «Потребность регионов, в том числе Удмуртии, в новых детских садах и школах действительно есть. Например, сегодня детей-восьмилеток вдвое больше, чем было детей-восьмилеток в 2010 году. Это более многочисленное поколение, чем поколение 1990-х и 2000-х годов. Понятно, что для них нужны детские сады, школы. Это снижает нагрузку на действующие учреждения воспитания и образования, а также повышает качество образования», — пояснил URA.RU председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов. В беседе с Бречаловым президент Путин попросил «не забывать» про детские сады, несмотря на то, что за последние пять лет их в Удмуртии уже построено 54. «Здорово, но пока проблема не решена. Обязательно нужно сохранить [темпы строительства]. Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко „присело“», — отметил Путин. В свою очередь, Бречалов проинформировал, в 2022 году было отремонтировано 22 школы, и в ближайшие два года будет приведено в нормативный вид еще 25 школ. «Очень хорошо. Очень хороший темп», — заметил глава государства. Встречи президента России с губернаторами проходят регулярно. На них главы регионов докладывают Владимиру Путину об основных показателях социально-экономического развития своих субъектов. Одним из пунктов этих докладов является информация о поддержке регионами участников военной спецоперации и членов их семей.