В России решен вопрос с ценами на борщевой набор

06 июля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

В России закрыта тема с ценами на борщевой набор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производство овощей для борщевого набора налажено в Ставропольском крае, который до сих пор специализировался на выращивании пшеницы. Аграрии собирают два-три урожая в год, и это положительно сказывается на ценах. Такие данные озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время своего доклада о социально-экономическом развитии региона. «Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, когда суповой набор начал расти, 600 тысяч тонн. У нас почва суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка. Хорошо продаем. Я сам ставропольчанин, и я не помню, когда бы мы морковку в промышленных объемах выращивали», — сообщил глава Ставрополья. Путин поинтересовался, вкусный ли вырастает картофель, такой ли, как в Белоруссии. Владимиров заверил, что «даже лучше» и пообещал привезти президенту на пробу. «Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — улыбаясь, ответил на это Путин, имея в виду, что для Белоруссии картофель — один из основных видов овощей. Ставрополье является одним из ключевых регионов России по производству продовольствия, и эта встреча президента Путина с губернатором показывает, что страна становится независимой от внешних поставок, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «По борщевому набору у нас есть рывок вперед. И это позволяет не ориентироваться на внешнюю конъюнктуру, а обеспечивать жителей страны собственными овощами. По основным продуктам питания Россия имеет достаточную обеспеченность: внутренняя потребность в продовольствии собственным производством по многим позициям либо покрывается на 100 процентов, либо даже перекрывает ее», — отметил Кирьянов. По мнению депутата Госдумы Станислава Наумова, производство собственных овощей гарантирует круглогодичные поставки этой продукции в магазины, а наряду с внешними поставками влияет на цены. «У России есть партнеры по ЕАЭС, которые поставляют те же овощи. Внешние поставки, собственное производство — все это влияет на конкуренцию и на цены на борщевой набор», — отметил Наумов. Резкий рост цен на овощи, входящие в борщевой набор, был зафиксирован в 2021 году. Тогда государство в ручном режиме регулировало этот процесс, чтобы снизить стоимость овощей. Кроме того, президент Путин дал поручение увеличить производство собственных овощей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производство овощей для борщевого набора налажено в Ставропольском крае, который до сих пор специализировался на выращивании пшеницы. Аграрии собирают два-три урожая в год, и это положительно сказывается на ценах. Такие данные озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время своего доклада о социально-экономическом развитии региона. «Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, когда суповой набор начал расти, 600 тысяч тонн. У нас почва суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка. Хорошо продаем. Я сам ставропольчанин, и я не помню, когда бы мы морковку в промышленных объемах выращивали», — сообщил глава Ставрополья. Путин поинтересовался, вкусный ли вырастает картофель, такой ли, как в Белоруссии. Владимиров заверил, что «даже лучше» и пообещал привезти президенту на пробу. «Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — улыбаясь, ответил на это Путин, имея в виду, что для Белоруссии картофель — один из основных видов овощей. Ставрополье является одним из ключевых регионов России по производству продовольствия, и эта встреча президента Путина с губернатором показывает, что страна становится независимой от внешних поставок, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «По борщевому набору у нас есть рывок вперед. И это позволяет не ориентироваться на внешнюю конъюнктуру, а обеспечивать жителей страны собственными овощами. По основным продуктам питания Россия имеет достаточную обеспеченность: внутренняя потребность в продовольствии собственным производством по многим позициям либо покрывается на 100 процентов, либо даже перекрывает ее», — отметил Кирьянов. По мнению депутата Госдумы Станислава Наумова, производство собственных овощей гарантирует круглогодичные поставки этой продукции в магазины, а наряду с внешними поставками влияет на цены. «У России есть партнеры по ЕАЭС, которые поставляют те же овощи. Внешние поставки, собственное производство — все это влияет на конкуренцию и на цены на борщевой набор», — отметил Наумов. Резкий рост цен на овощи, входящие в борщевой набор, был зафиксирован в 2021 году. Тогда государство в ручном режиме регулировало этот процесс, чтобы снизить стоимость овощей. Кроме того, президент Путин дал поручение увеличить производство собственных овощей.