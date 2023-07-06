В России решен вопрос с ценами на борщевой набор

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, пенсионер, картофель, урожай, картошка, женщина, еда, корнеплоды, продовольственная безопасность, агро2022
В России закрыта тема с ценами на борщевой набор Фото:

Производство овощей для борщевого набора налажено в Ставропольском крае, который до сих пор специализировался на выращивании пшеницы. Аграрии собирают два-три урожая в год, и это положительно сказывается на ценах. Такие данные озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время своего доклада о социально-экономическом развитии региона.

«Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, когда суповой набор начал расти, 600 тысяч тонн. У нас почва суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка. Хорошо продаем. Я сам ставропольчанин, и я не помню, когда бы мы морковку в промышленных объемах выращивали», — сообщил глава Ставрополья.

Путин поинтересовался, вкусный ли вырастает картофель, такой ли, как в Белоруссии. Владимиров заверил, что «даже лучше» и пообещал привезти президенту на пробу. «Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — улыбаясь, ответил на это Путин, имея в виду, что для Белоруссии картофель — один из основных видов овощей.

Ставрополье является одним из ключевых регионов России по производству продовольствия, и эта встреча президента Путина с губернатором показывает, что страна становится независимой от внешних поставок, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «По борщевому набору у нас есть рывок вперед. И это позволяет не ориентироваться на внешнюю конъюнктуру, а обеспечивать жителей страны собственными овощами. По основным продуктам питания Россия имеет достаточную обеспеченность: внутренняя потребность в продовольствии собственным производством по многим позициям либо покрывается на 100 процентов, либо даже перекрывает ее», — отметил Кирьянов.

По мнению депутата Госдумы Станислава Наумова, производство собственных овощей гарантирует круглогодичные поставки этой продукции в магазины, а наряду с внешними поставками влияет на цены. «У России есть партнеры по ЕАЭС, которые поставляют те же овощи. Внешние поставки, собственное производство — все это влияет на конкуренцию и на цены на борщевой набор», — отметил Наумов.

Резкий рост цен на овощи, входящие в борщевой набор, был зафиксирован в 2021 году. Тогда государство в ручном режиме регулировало этот процесс, чтобы снизить стоимость овощей. Кроме того, президент Путин дал поручение увеличить производство собственных овощей.

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Производство овощей для борщевого набора налажено в Ставропольском крае, который до сих пор специализировался на выращивании пшеницы. Аграрии собирают два-три урожая в год, и это положительно сказывается на ценах. Такие данные озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время своего доклада о социально-экономическом развитии региона. «Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, когда суповой набор начал расти, 600 тысяч тонн. У нас почва суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться. Поэтому очень хорошая картошка. Хорошо продаем. Я сам ставропольчанин, и я не помню, когда бы мы морковку в промышленных объемах выращивали», — сообщил глава Ставрополья. Путин поинтересовался, вкусный ли вырастает картофель, такой ли, как в Белоруссии. Владимиров заверил, что «даже лучше» и пообещал привезти президенту на пробу. «Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — улыбаясь, ответил на это Путин, имея в виду, что для Белоруссии картофель — один из основных видов овощей. Ставрополье является одним из ключевых регионов России по производству продовольствия, и эта встреча президента Путина с губернатором показывает, что страна становится независимой от внешних поставок, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «По борщевому набору у нас есть рывок вперед. И это позволяет не ориентироваться на внешнюю конъюнктуру, а обеспечивать жителей страны собственными овощами. По основным продуктам питания Россия имеет достаточную обеспеченность: внутренняя потребность в продовольствии собственным производством по многим позициям либо покрывается на 100 процентов, либо даже перекрывает ее», — отметил Кирьянов. По мнению депутата Госдумы Станислава Наумова, производство собственных овощей гарантирует круглогодичные поставки этой продукции в магазины, а наряду с внешними поставками влияет на цены. «У России есть партнеры по ЕАЭС, которые поставляют те же овощи. Внешние поставки, собственное производство — все это влияет на конкуренцию и на цены на борщевой набор», — отметил Наумов. Резкий рост цен на овощи, входящие в борщевой набор, был зафиксирован в 2021 году. Тогда государство в ручном режиме регулировало этот процесс, чтобы снизить стоимость овощей. Кроме того, президент Путин дал поручение увеличить производство собственных овощей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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