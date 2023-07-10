Челябинская омбудсмен помогла многодетной семье выиграть суд у чиновников

10 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Суд признал незаконным отказ минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска признал незаконным отказ минсоцотношений региона в выдаче удостоверения многодетной семье. Исковое заявление уполномоченного по правам человека по региону Юлии Сударенко по этому вопросу удовлетворили 10 июля. «Центральный райсуд удовлетворил мое исковое заявление о признании незаконным отказа минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семьи. Препятствием в выдаче стало отсутствие регистрации по месту жительства», — объяснила Сударенко в своем telegram-канале. В семье заявителей растут три дочки. Никто из них не имеет регистрации по месту жительства, но были зарегистрированы по месту пребывания в Челябинской области. Омбудсмен отметила, что регистрация не может быть условием реализации прав граждан. Она также указала на давно сформированную практику и мнение Верховного и Конституционного судов РФ.

Центральный райсуд Челябинска признал незаконным отказ минсоцотношений региона в выдаче удостоверения многодетной семье. Исковое заявление уполномоченного по правам человека по региону Юлии Сударенко по этому вопросу удовлетворили 10 июля. «Центральный райсуд удовлетворил мое исковое заявление о признании незаконным отказа минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семьи. Препятствием в выдаче стало отсутствие регистрации по месту жительства», — объяснила Сударенко в своем telegram-канале. В семье заявителей растут три дочки. Никто из них не имеет регистрации по месту жительства, но были зарегистрированы по месту пребывания в Челябинской области. Омбудсмен отметила, что регистрация не может быть условием реализации прав граждан. Она также указала на давно сформированную практику и мнение Верховного и Конституционного судов РФ.