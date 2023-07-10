Челябинская омбудсмен помогла многодетной семье выиграть суд у чиновников

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд признал незаконным отказ минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семье Фото:

Центральный райсуд Челябинска признал незаконным отказ минсоцотношений региона в выдаче удостоверения многодетной семье. Исковое заявление уполномоченного по правам человека по региону Юлии Сударенко по этому вопросу удовлетворили 10 июля.

«Центральный райсуд удовлетворил мое исковое заявление о признании незаконным отказа минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семьи. Препятствием в выдаче стало отсутствие регистрации по месту жительства», — объяснила Сударенко в своем telegram-канале.

В семье заявителей растут три дочки. Никто из них не имеет регистрации по месту жительства, но были зарегистрированы по месту пребывания в Челябинской области. Омбудсмен отметила, что регистрация не может быть условием реализации прав граждан. Она также указала на давно сформированную практику и мнение Верховного и Конституционного судов РФ.

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Центральный райсуд Челябинска признал незаконным отказ минсоцотношений региона в выдаче удостоверения многодетной семье. Исковое заявление уполномоченного по правам человека по региону Юлии Сударенко по этому вопросу удовлетворили 10 июля. «Центральный райсуд удовлетворил мое исковое заявление о признании незаконным отказа минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семьи. Препятствием в выдаче стало отсутствие регистрации по месту жительства», — объяснила Сударенко в своем telegram-канале. В семье заявителей растут три дочки. Никто из них не имеет регистрации по месту жительства, но были зарегистрированы по месту пребывания в Челябинской области. Омбудсмен отметила, что регистрация не может быть условием реализации прав граждан. Она также указала на давно сформированную практику и мнение Верховного и Конституционного судов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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