Челябинская омбудсмен помогла многодетной семье выиграть суд у чиновников

Центральный райсуд Челябинска признал незаконным отказ минсоцотношений региона в выдаче удостоверения многодетной семье. Исковое заявление уполномоченного по правам человека по региону Юлии Сударенко по этому вопросу удовлетворили 10 июля.
«Центральный райсуд удовлетворил мое исковое заявление о признании незаконным отказа минсоцотношений в выдаче удостоверения многодетной семьи. Препятствием в выдаче стало отсутствие регистрации по месту жительства», — объяснила Сударенко в своем telegram-канале.
В семье заявителей растут три дочки. Никто из них не имеет регистрации по месту жительства, но были зарегистрированы по месту пребывания в Челябинской области. Омбудсмен отметила, что регистрация не может быть условием реализации прав граждан. Она также указала на давно сформированную практику и мнение Верховного и Конституционного судов РФ.
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