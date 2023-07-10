Рестораторы Новиковы из Екатеринбурга решили отказаться от модной булочной

В Екатеринбурге 14 июля закрывается булочная «Улочная»

11 июля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

На вечеринку в честь закрытия булочной горожан ждут 14 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Рестораторы Ульяна и Виктор Новиковы решили закрыть пекарню «Улочная», которую торжественно открывали в 2022 году в Екатеринбурге. Причиной закрытия проекта стали низкие продажи и невозможность подыскать новое место для проекта. Об этом владелица сообщила в своих соцсетях. «Единогласным решением управляющей команды „Улочная“ закрывается в эту пятницу 14 июля. Искренне считаем, что это была самая трушная пекарня в Екатеринбурге. Жаль, мы не Париж и выжить ей не удалось. Перевозить так и не решились. И места не нашлось», — рассказала Ульяна Новикова. Ресторатор заявила, что из-за лета и жары у заведения упали продажи, а сил на придумывание новых способов привлечения клиентов нет. Кроме этого, команде нужно было до августа покинуть помещение на улице Красноармейская, 78б, потому что здание по этому адресу решили перевести в жилое. «После того, как нам объявили, что до августа нужно съехать, мы и сами туда стали реже заезжать. Это чистосердечное. Прости, команда», — сообщила Новикова. Однако она подчеркнула, что выпечка в остальных проектах (MURU, «Горожане» и Culta) останется. Ранее Новиковы сообщили, что «Улочная» переедет на новую локацию. Здание, где находилось заведение, было офисным, но его решили сделать жилым. Булочная пользовалась спросом у горожан, а также сотрудничила с бренд-шефом пекарни «Булочка» на ВДНХ Валерием Мещеряковым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рестораторы Ульяна и Виктор Новиковы решили закрыть пекарню «Улочная», которую торжественно открывали в 2022 году в Екатеринбурге. Причиной закрытия проекта стали низкие продажи и невозможность подыскать новое место для проекта. Об этом владелица сообщила в своих соцсетях. «Единогласным решением управляющей команды „Улочная“ закрывается в эту пятницу 14 июля. Искренне считаем, что это была самая трушная пекарня в Екатеринбурге. Жаль, мы не Париж и выжить ей не удалось. Перевозить так и не решились. И места не нашлось», — рассказала Ульяна Новикова. Ресторатор заявила, что из-за лета и жары у заведения упали продажи, а сил на придумывание новых способов привлечения клиентов нет. Кроме этого, команде нужно было до августа покинуть помещение на улице Красноармейская, 78б, потому что здание по этому адресу решили перевести в жилое. «После того, как нам объявили, что до августа нужно съехать, мы и сами туда стали реже заезжать. Это чистосердечное. Прости, команда», — сообщила Новикова. Однако она подчеркнула, что выпечка в остальных проектах (MURU, «Горожане» и Culta) останется. Ранее Новиковы сообщили, что «Улочная» переедет на новую локацию. Здание, где находилось заведение, было офисным, но его решили сделать жилым. Булочная пользовалась спросом у горожан, а также сотрудничила с бренд-шефом пекарни «Булочка» на ВДНХ Валерием Мещеряковым.