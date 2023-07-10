10 июля 2023

В Екатеринбурге водитель BMW насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
По факту смертельного ДТП проводится расследование Фото:

В Екатеринбурге на автодороге Екатеринбург — Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«ДТП произошло в 8:20 на автодороге Екатеринбург — Кольцово. Водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по крайней левой полосе со скорость 110 километров в час, сбил мужчину 2004 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении. Применение экстренного торможения не помогло избежать смертельной аварии.

На месте ДТП провели работу сотрудники ГИБДД. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

В Екатеринбурге возле аэропорта Кольцово произошло смертельное ДТП
В Екатеринбурге возле аэропорта Кольцово произошло смертельное ДТП
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на автодороге Екатеринбург — Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «ДТП произошло в 8:20 на автодороге Екатеринбург — Кольцово. Водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по крайней левой полосе со скорость 110 километров в час, сбил мужчину 2004 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении. Применение экстренного торможения не помогло избежать смертельной аварии. На месте ДТП провели работу сотрудники ГИБДД. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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