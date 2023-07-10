В Екатеринбурге на автодороге Екатеринбург — Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«ДТП произошло в 8:20 на автодороге Екатеринбург — Кольцово. Водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по крайней левой полосе со скорость 110 километров в час, сбил мужчину 2004 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении. Применение экстренного торможения не помогло избежать смертельной аварии.
На месте ДТП провели работу сотрудники ГИБДД. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
В Екатеринбурге возле аэропорта Кольцово произошло смертельное ДТП
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга
В Екатеринбурге на автодороге Екатеринбург — Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «ДТП произошло в 8:20 на автодороге Екатеринбург — Кольцово. Водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по крайней левой полосе со скорость 110 километров в час, сбил мужчину 2004 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении. Применение экстренного торможения не помогло избежать смертельной аварии. На месте ДТП провели работу сотрудники ГИБДД. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.