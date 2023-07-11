11 июля 2023

Tele2 начинает закрывать магазины в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, салон связи, аренда помещений
Tele2 закроет в ХМАО шесть своих торговых точек Фото:

Сотовый оператор Tele2 начинает закрывать свои салоны в городах ХМАО. В регионе перестанут работать шесть точек продаж. Об этом URA.RU сообщили в самой компании.

«Мы намерены уменьшить число магазинов на 15% к августу этого года — это порядка 400 точек по стране. В Ханты-Мансийском округе проект затронет 6 салонов. Закрытие этих салонов позволит повысить эффективность работы оставшихся магазинов розничной сети в ХМАО», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе сотового оператора.

Освободившиеся средства после закрытия точек компания планирует направить на цифровизацию оставшихся магазинов. «При этом на рынке набирает обороты еще одна тенденция — растет подключение к операторам через онлайн-каналы. Так, в ХМАО за первое полугодие рост составил 42% год к году», — добавляют в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о закрытии в Ханты-Мансийском автономном округе магазинов другого крупного ритейлера. Тогда речь шла о прекращении работы торговых точек сети бытовой техники «Связной».

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Сотовый оператор Tele2 начинает закрывать свои салоны в городах ХМАО. В регионе перестанут работать шесть точек продаж. Об этом URA.RU сообщили в самой компании. «Мы намерены уменьшить число магазинов на 15% к августу этого года — это порядка 400 точек по стране. В Ханты-Мансийском округе проект затронет 6 салонов. Закрытие этих салонов позволит повысить эффективность работы оставшихся магазинов розничной сети в ХМАО», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе сотового оператора. Освободившиеся средства после закрытия точек компания планирует направить на цифровизацию оставшихся магазинов. «При этом на рынке набирает обороты еще одна тенденция — растет подключение к операторам через онлайн-каналы. Так, в ХМАО за первое полугодие рост составил 42% год к году», — добавляют в компании. Ранее URA.RU рассказывало о закрытии в Ханты-Мансийском автономном округе магазинов другого крупного ритейлера. Тогда речь шла о прекращении работы торговых точек сети бытовой техники «Связной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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