Tele2 начинает закрывать магазины в ХМАО

Tele2 закроет в ХМАО шесть своих торговых точек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотовый оператор Tele2 начинает закрывать свои салоны в городах ХМАО. В регионе перестанут работать шесть точек продаж. Об этом URA.RU сообщили в самой компании.

«Мы намерены уменьшить число магазинов на 15% к августу этого года — это порядка 400 точек по стране. В Ханты-Мансийском округе проект затронет 6 салонов. Закрытие этих салонов позволит повысить эффективность работы оставшихся магазинов розничной сети в ХМАО», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе сотового оператора.

Освободившиеся средства после закрытия точек компания планирует направить на цифровизацию оставшихся магазинов. «При этом на рынке набирает обороты еще одна тенденция — растет подключение к операторам через онлайн-каналы. Так, в ХМАО за первое полугодие рост составил 42% год к году», — добавляют в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о закрытии в Ханты-Мансийском автономном округе магазинов другого крупного ритейлера. Тогда речь шла о прекращении работы торговых точек сети бытовой техники «Связной».