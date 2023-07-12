12 июля 2023

Власти в Перми зовут горожан на концерты в поддержку службы по контракту

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, военкомат, милитаризация, служба по контракту, мобилизация, z войска, мобильный пункт призыва
Во время концерта горожане смогут получить всю интересующую информацию о службе по контракту Фото:

В Мотовилихинском районе Перми 14 июля состоится концерт в поддержку военной службы по контракту. Патриотическое мероприятие также приурочено к 85-летию района. На сайте районной администрации сообщается, что подобные акции запланированы на протяжении всего лета.

«14 июля в 17 часов приглашаются все жители района на площадь Дружбы перед магазином „Знание“ на патриотический концерт в поддержку службы по контракту. Праздник пройдет при поддержке администрации Мотовилихинского района города Перми. Подобные акции запланированы на протяжении всего лета в разных „точках притяжения“», — информируют власти.

На концерте выступит Пермский духовой военный оркестр и коллектив «Импульс». Участие в акции примут и волонтеры, помогающие фронту. Горожане смогут научиться плести маскировочные сети, собирать и разбирать автомат Калашникова, получат консультацию о службе по контракту. Следующая подобная акция пройдет 18 июля в сквере имени Калачникова (ранее — сквер имени Розалии Землячки).

В августе 2022 года в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку армии России. Во время мероприятия пермяки собрали помощь которая затем была отправлена в ДНР и ЛНР.

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В Мотовилихинском районе Перми 14 июля состоится концерт в поддержку военной службы по контракту. Патриотическое мероприятие также приурочено к 85-летию района. На сайте районной администрации сообщается, что подобные акции запланированы на протяжении всего лета. «14 июля в 17 часов приглашаются все жители района на площадь Дружбы перед магазином „Знание“ на патриотический концерт в поддержку службы по контракту. Праздник пройдет при поддержке администрации Мотовилихинского района города Перми. Подобные акции запланированы на протяжении всего лета в разных „точках притяжения“», — информируют власти. На концерте выступит Пермский духовой военный оркестр и коллектив «Импульс». Участие в акции примут и волонтеры, помогающие фронту. Горожане смогут научиться плести маскировочные сети, собирать и разбирать автомат Калашникова, получат консультацию о службе по контракту. Следующая подобная акция пройдет 18 июля в сквере имени Калачникова (ранее — сквер имени Розалии Землячки). В августе 2022 года в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку армии России. Во время мероприятия пермяки собрали помощь которая затем была отправлена в ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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