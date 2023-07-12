Власти в Перми зовут горожан на концерты в поддержку службы по контракту

13 июля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Во время концерта горожане смогут получить всю интересующую информацию о службе по контракту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми 14 июля состоится концерт в поддержку военной службы по контракту. Патриотическое мероприятие также приурочено к 85-летию района. На сайте районной администрации сообщается, что подобные акции запланированы на протяжении всего лета. «14 июля в 17 часов приглашаются все жители района на площадь Дружбы перед магазином „Знание“ на патриотический концерт в поддержку службы по контракту. Праздник пройдет при поддержке администрации Мотовилихинского района города Перми. Подобные акции запланированы на протяжении всего лета в разных „точках притяжения“», — информируют власти. На концерте выступит Пермский духовой военный оркестр и коллектив «Импульс». Участие в акции примут и волонтеры, помогающие фронту. Горожане смогут научиться плести маскировочные сети, собирать и разбирать автомат Калашникова, получат консультацию о службе по контракту. Следующая подобная акция пройдет 18 июля в сквере имени Калачникова (ранее — сквер имени Розалии Землячки). В августе 2022 года в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку армии России. Во время мероприятия пермяки собрали помощь которая затем была отправлена в ДНР и ЛНР.

В Мотовилихинском районе Перми 14 июля состоится концерт в поддержку военной службы по контракту. Патриотическое мероприятие также приурочено к 85-летию района. На сайте районной администрации сообщается, что подобные акции запланированы на протяжении всего лета. «14 июля в 17 часов приглашаются все жители района на площадь Дружбы перед магазином „Знание“ на патриотический концерт в поддержку службы по контракту. Праздник пройдет при поддержке администрации Мотовилихинского района города Перми. Подобные акции запланированы на протяжении всего лета в разных „точках притяжения“», — информируют власти. На концерте выступит Пермский духовой военный оркестр и коллектив «Импульс». Участие в акции примут и волонтеры, помогающие фронту. Горожане смогут научиться плести маскировочные сети, собирать и разбирать автомат Калашникова, получат консультацию о службе по контракту. Следующая подобная акция пройдет 18 июля в сквере имени Калачникова (ранее — сквер имени Розалии Землячки). В августе 2022 года в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку армии России. Во время мероприятия пермяки собрали помощь которая затем была отправлена в ДНР и ЛНР.