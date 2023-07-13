В РУДН раскрыли специальности с самыми высокими стипендиями

Доктор наук Сауренко: самые большие стипендии у студентов с инженерных и информационных специальностей

14 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

На приоритетных направлениях стипендия будет составлять семь тысяч рублей, сообщила Татьяна Сауренко Фото: Игорь Пантин © URA.RU Самые высокие стипендии получают студенты приоритетных направлений, связанных с информационными технологиями и инженерией. Об этом URA.RU сообщила директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. «Учащимся на приоритетных специальностях выплачивают 7 000 рублей в месяц. Они были определены приказом Минцифры РФ на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих организаций в сфере связи и информационных технологий. Такими направлениями являются: прикладная математика, радиотехника, приборостроение, информационные системы и технологии, информационная безопасность. Всего их 195. Остальным выплачивают по 2 200 рублей. Это касается только бюджетников», — сказала Татьяна Сауренко. Председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник добавил URA.RU, что можно получить повышенные выплаты за успехи в учебе. «В вузах устанавливается единый для всех направлений подготовки размер стипендии, который может быть повышен для студентов с отличной успеваемостью и студентов, имеющих достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Минимальный размер академической стипендии в вузе составляет 1 484 рубля. На практике размер в среднем варьируется от 2 000 до 5 000 рублей», — отметил эксперт. В отдельную группу можно выделить президентскую и правительственную стипендии, объяснила Сауренко. «На стипендию президента РФ могут претендовать студенты очной формы обучения второго курса и старше, если в течение года до ее назначения не менее половины их оценок за каждую сессию — это „отлично“. За весь период обучения не должно быть академических долгов. Помимо этого, оценивается внеучебная работа студента: научные статьи, победы в международных конкурсах и олимпиадах, общественная работа. Для получения стипендии правительства — сессия на „отлично“, личные достижения во внеучебной деятельности. Ее размер — 5 000 рублей для учащихся на приоритетных направлениях и 1 440 рублей для всех остальных. В отличие от президентских выплат, список получателей этой стипендии определяют вузовские комиссии», — заключила директор института. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые высокие стипендии получают студенты приоритетных направлений, связанных с информационными технологиями и инженерией. Об этом URA.RU сообщила директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. «Учащимся на приоритетных специальностях выплачивают 7 000 рублей в месяц. Они были определены приказом Минцифры РФ на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих организаций в сфере связи и информационных технологий. Такими направлениями являются: прикладная математика, радиотехника, приборостроение, информационные системы и технологии, информационная безопасность. Всего их 195. Остальным выплачивают по 2 200 рублей. Это касается только бюджетников», — сказала Татьяна Сауренко. Председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник добавил URA.RU, что можно получить повышенные выплаты за успехи в учебе. «В вузах устанавливается единый для всех направлений подготовки размер стипендии, который может быть повышен для студентов с отличной успеваемостью и студентов, имеющих достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Минимальный размер академической стипендии в вузе составляет 1 484 рубля. На практике размер в среднем варьируется от 2 000 до 5 000 рублей», — отметил эксперт. В отдельную группу можно выделить президентскую и правительственную стипендии, объяснила Сауренко. «На стипендию президента РФ могут претендовать студенты очной формы обучения второго курса и старше, если в течение года до ее назначения не менее половины их оценок за каждую сессию — это „отлично“. За весь период обучения не должно быть академических долгов. Помимо этого, оценивается внеучебная работа студента: научные статьи, победы в международных конкурсах и олимпиадах, общественная работа. Для получения стипендии правительства — сессия на „отлично“, личные достижения во внеучебной деятельности. Ее размер — 5 000 рублей для учащихся на приоритетных направлениях и 1 440 рублей для всех остальных. В отличие от президентских выплат, список получателей этой стипендии определяют вузовские комиссии», — заключила директор института.