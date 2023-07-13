13 июля 2023

Пентагон: бойцы ЧВК «Вагнер» больше не участвуют в боях на Украине

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не принимают участия в СВО в значительном объеме, считает Дуглас Симс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» не участвуют в значительном объеме в спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

«В целом на данном этапе мы не видим участия сил „Вагнера“ в каком-либо значительном объеме в оказании поддержки боевым действиям на Украине», — заявил Дуглас Симс. Его слова приводит Reuters.

Ранее URA.RU сообщало, что отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря, они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Также агентство рассказывало, что в подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не участвуют в значительном объеме в спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс. «В целом на данном этапе мы не видим участия сил „Вагнера“ в каком-либо значительном объеме в оказании поддержки боевым действиям на Украине», — заявил Дуглас Симс. Его слова приводит Reuters. Ранее URA.RU сообщало, что отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря, они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Также агентство рассказывало, что в подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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