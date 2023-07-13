Пентагон: бойцы ЧВК «Вагнер» больше не участвуют в боях на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» не участвуют в значительном объеме в спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс.
«В целом на данном этапе мы не видим участия сил „Вагнера“ в каком-либо значительном объеме в оказании поддержки боевым действиям на Украине», — заявил Дуглас Симс. Его слова приводит
Ранее URA.RU сообщало, что отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря, они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Также агентство рассказывало, что в подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер».
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