В Челябинске закроют движение трамваев на Северо-Запад

В Челябинске с 14 до 17 июля закроют движение трамваев на Северо-Запад. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.
«С 22:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы на Северо-Запад. Ограничения введут в связи с текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка с улицей Краснознаменной», — сообщили в службе.
Будет проводиться текущий ремонт по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и Краснознаменной. Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45 и №71. Также троллейбусами №12 и №14.
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