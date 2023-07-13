13 июля 2023

В Челябинске закроют движение трамваев на Северо-Запад

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трамваев по проспекту Победы закроют в связи с ремонтом путей Фото:

В Челябинске с 14 до 17 июля закроют движение трамваев на Северо-Запад. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«С 22:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы на Северо-Запад. Ограничения введут в связи с текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка с улицей Краснознаменной», — сообщили в службе.

Будет проводиться текущий ремонт по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и Краснознаменной. Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45 и №71. Также троллейбусами №12 и №14.

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В Челябинске с 14 до 17 июля закроют движение трамваев на Северо-Запад. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 22:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы на Северо-Запад. Ограничения введут в связи с текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка с улицей Краснознаменной», — сообщили в службе. Будет проводиться текущий ремонт по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и Краснознаменной. Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45 и №71. Также троллейбусами №12 и №14.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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