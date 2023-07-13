В Челябинске закроют движение трамваев на Северо-Запад

14 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Движение трамваев по проспекту Победы закроют в связи с ремонтом путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 14 до 17 июля закроют движение трамваев на Северо-Запад. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 22:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы на Северо-Запад. Ограничения введут в связи с текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка с улицей Краснознаменной», — сообщили в службе. Будет проводиться текущий ремонт по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и Краснознаменной. Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45 и №71. Также троллейбусами №12 и №14.

В Челябинске с 14 до 17 июля закроют движение трамваев на Северо-Запад. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 22:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы на Северо-Запад. Ограничения введут в связи с текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка с улицей Краснознаменной», — сообщили в службе. Будет проводиться текущий ремонт по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и Краснознаменной. Жители могут воспользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45 и №71. Также троллейбусами №12 и №14.