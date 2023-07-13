Казахстан резко увеличил ввоз овощей в Пермский край

14 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

1119 тонн томатов из Казахстана привезли в Прикамье в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свежие овощи из Казахстана заполнили прилавки пермских торговых точек. Как сообщили в Россельхознадзоре, в этом году объемы ввоза томатов и огурцов увеличились в четыре раза по сравнению с 2022 годом. «В Пермском крае в четыре раза увеличился ввоз свежих овощей из Республики Казахстан», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, с начала 2023 года в Прикамье ввезли 1119 тонн томатов и 578 тонн огурцов. В первом полугодии 2022 года показатели были значительно меньше — 225 тонн томатов и 204 тонны огурцов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье в Чусовом работает крупный тепличный комплекс «Пермский», где выращивают помидоры и огурцы. Его агрономы удостоены профессиональных наград. Комплекс стал самым масштабным приоритетным инвестпроектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. В феврале 2023 года там вводили карантин из-за вируса, поразившего томаты.

Свежие овощи из Казахстана заполнили прилавки пермских торговых точек. Как сообщили в Россельхознадзоре, в этом году объемы ввоза томатов и огурцов увеличились в четыре раза по сравнению с 2022 годом. «В Пермском крае в четыре раза увеличился ввоз свежих овощей из Республики Казахстан», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, с начала 2023 года в Прикамье ввезли 1119 тонн томатов и 578 тонн огурцов. В первом полугодии 2022 года показатели были значительно меньше — 225 тонн томатов и 204 тонны огурцов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье в Чусовом работает крупный тепличный комплекс «Пермский», где выращивают помидоры и огурцы. Его агрономы удостоены профессиональных наград. Комплекс стал самым масштабным приоритетным инвестпроектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. В феврале 2023 года там вводили карантин из-за вируса, поразившего томаты.