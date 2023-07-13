13 июля 2023

Казахстан резко увеличил ввоз овощей в Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, овощи, помидоры, томаты, теплица, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, агрокомплекс
1119 тонн томатов из Казахстана привезли в Прикамье в этом году Фото:

Свежие овощи из Казахстана заполнили прилавки пермских торговых точек. Как сообщили в Россельхознадзоре, в этом году объемы ввоза томатов и огурцов увеличились в четыре раза по сравнению с 2022 годом.

«В Пермском крае в четыре раза увеличился ввоз свежих овощей из Республики Казахстан», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, с начала 2023 года в Прикамье ввезли 1119 тонн томатов и 578 тонн огурцов. В первом полугодии 2022 года показатели были значительно меньше — 225 тонн томатов и 204 тонны огурцов.

Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье в Чусовом работает крупный тепличный комплекс «Пермский», где выращивают помидоры и огурцы. Его агрономы удостоены профессиональных наград. Комплекс стал самым масштабным приоритетным инвестпроектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. В феврале 2023 года там вводили карантин из-за вируса, поразившего томаты.

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Свежие овощи из Казахстана заполнили прилавки пермских торговых точек. Как сообщили в Россельхознадзоре, в этом году объемы ввоза томатов и огурцов увеличились в четыре раза по сравнению с 2022 годом. «В Пермском крае в четыре раза увеличился ввоз свежих овощей из Республики Казахстан», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, с начала 2023 года в Прикамье ввезли 1119 тонн томатов и 578 тонн огурцов. В первом полугодии 2022 года показатели были значительно меньше — 225 тонн томатов и 204 тонны огурцов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Прикамье в Чусовом работает крупный тепличный комплекс «Пермский», где выращивают помидоры и огурцы. Его агрономы удостоены профессиональных наград. Комплекс стал самым масштабным приоритетным инвестпроектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. В феврале 2023 года там вводили карантин из-за вируса, поразившего томаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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