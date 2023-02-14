В Пермском крае ввели карантин из-за вируса, обнаруженного в томатах

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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, овощи, помидоры, томаты, теплица, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, агрокомплекс
Вирус поражает плоды томатов и приводит к гибели растений Фото:

В Чусовском городском округе Пермского края введен карантин на площади 14,5 гектара. По информации СМИ, причиной стал вирус, который выявлен в томатах.

«С 9 февраля в Чусовском районе ввели карантин на площади 14,5 гектара из-за коричневой морщинистости томатов и вируса мозаики пепино. Вирусы обнаружены в границах закрытого грунта тепличного комбината. В этом районе размещается крупный тепличный комплекс „Пермский“», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вирус коричневой морщинистости имеет высокую патогенность и скорость распространения. Он является причиной снижения урожайности, ухудшает товарные качества плода и приводит в гибели растений. Мега-теплица в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте на территории региона. Инвестпроект реализован в конце 2021 года.

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В Чусовском городском округе Пермского края введен карантин на площади 14,5 гектара. По информации СМИ, причиной стал вирус, который выявлен в томатах. «С 9 февраля в Чусовском районе ввели карантин на площади 14,5 гектара из-за коричневой морщинистости томатов и вируса мозаики пепино. Вирусы обнаружены в границах закрытого грунта тепличного комбината. В этом районе размещается крупный тепличный комплекс „Пермский“», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Вирус коричневой морщинистости имеет высокую патогенность и скорость распространения. Он является причиной снижения урожайности, ухудшает товарные качества плода и приводит в гибели растений. Мега-теплица в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте на территории региона. Инвестпроект реализован в конце 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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