В Пермском крае ввели карантин из-за вируса, обнаруженного в томатах

Вирус поражает плоды томатов и приводит к гибели растений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чусовском городском округе Пермского края введен карантин на площади 14,5 гектара. По информации СМИ, причиной стал вирус, который выявлен в томатах.

«С 9 февраля в Чусовском районе ввели карантин на площади 14,5 гектара из-за коричневой морщинистости томатов и вируса мозаики пепино. Вирусы обнаружены в границах закрытого грунта тепличного комбината. В этом районе размещается крупный тепличный комплекс „Пермский“», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вирус коричневой морщинистости имеет высокую патогенность и скорость распространения. Он является причиной снижения урожайности, ухудшает товарные качества плода и приводит в гибели растений. Мега-теплица в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте на территории региона. Инвестпроект реализован в конце 2021 года.