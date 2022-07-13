Дмитрий Махонин любит навещать подведомственные территории Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил организовать выезд в город Чусовой, где реализуется проект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом он сообщил на заседании краевого правительства, отметив, что в поездку надо взять журналистов, которым будет удобно добраться до места на электричке.

«Мне журналисты говорили, что хотят в Чусовом побывать, давайте мы их пригласим. И на тепличник их свозим, и на „Белый камень“. Покажем, что такие механизмы как ТОСЭР работают, создаются высококлассные производства, рабочие места. Тем более, сейчас удобно до Чусового на электричке доехать в течение двух с небольшим часов. Думаю, будет интересно и полезно и нам побывать на этих предприятиях», — сказал Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

ТОСЭР «Чусовой» создана постановлением Правительства РФ в 2017 году. Ее резиденты получают налоговые льготы и сниженные тарифы страховых взносов. Отдельной гордостью пермских властей стало строительство здесь тепличного комплекса «Пермский» — это самый масштабный приоритетный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. Совокупный объем частных инвестиций в него составил более 7,8 млрд руб.