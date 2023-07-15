Челябинск отметил День металлурга большим салютом. Фото

16 июля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Праздничные мероприятия завершились фейерверком Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинска отметили День металлурга большим салютом. Своими впечатлениями и фотографиями очевидцы поделились в соцсетях. «Живу на ЧТЗ и видела салют, очень высокие залпы огромных цветов! С праздником, металлурги!», — пишет Светлана Ф. в сообществе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества также отметили, что фейерверк был очень красивым. Ранее горно-металлургический профсоюз Челябинской области подготовил видеопоздравление ко Дню металлурга. Глава региона Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. Его супруга Ирина Текслер отправилась в гости к металлургам из Аши. В Магнитогорске день завершился новым шоу свето-музыкального фонтана. Перечень мероприятий в честь праздника в регионе еще не исполнен. Так, в честь праздника 16 июля в 22:15 на челябинской телебашне включится подсветка в виде раскаленного металла. Фейерверк был высокий и крупный Сообщество «Подслушано Ленинский район Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Челябинцы снимали салют на фото и видео Сообщество «Подслушано Ленинский район Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Основные мероприятия в Челябинске прошли в Металлургическом и Ленинском районах Сообщество «Подслушано Ленинский район Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Челябинска отметили День металлурга большим салютом. Своими впечатлениями и фотографиями очевидцы поделились в соцсетях. «Живу на ЧТЗ и видела салют, очень высокие залпы огромных цветов! С праздником, металлурги!», — пишет Светлана Ф. в сообществе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества также отметили, что фейерверк был очень красивым. Ранее горно-металлургический профсоюз Челябинской области подготовил видеопоздравление ко Дню металлурга. Глава региона Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. Его супруга Ирина Текслер отправилась в гости к металлургам из Аши. В Магнитогорске день завершился новым шоу свето-музыкального фонтана. Перечень мероприятий в честь праздника в регионе еще не исполнен. Так, в честь праздника 16 июля в 22:15 на челябинской телебашне включится подсветка в виде раскаленного металла.