15 июля 2023
14 июля 2023

Челябинск отметил День металлурга большим салютом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День Победы. Пермь, салют, фейерверк
Праздничные мероприятия завершились фейерверком Фото:

Жители Челябинска отметили День металлурга большим салютом. Своими впечатлениями и фотографиями очевидцы поделились в соцсетях.

«Живу на ЧТЗ и видела салют, очень высокие залпы огромных цветов! С праздником, металлурги!», — пишет Светлана Ф. в сообществе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества также отметили, что фейерверк был очень красивым.

Ранее горно-металлургический профсоюз Челябинской области подготовил видеопоздравление ко Дню металлурга. Глава региона Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. Его супруга Ирина Текслер отправилась в гости к металлургам из Аши. В Магнитогорске день завершился новым шоу свето-музыкального фонтана. Перечень мероприятий в честь праздника в регионе еще не исполнен. Так, в честь праздника 16 июля в 22:15 на челябинской телебашне включится подсветка в виде раскаленного металла.

Фейерверк был высокий и крупный
Фейерверк был высокий и крупный
Челябинцы снимали салют на фото и видео
Челябинцы снимали салют на фото и видео
Основные мероприятия в Челябинске прошли в Металлургическом и Ленинском районах
Основные мероприятия в Челябинске прошли в Металлургическом и Ленинском районах

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Жители Челябинска отметили День металлурга большим салютом. Своими впечатлениями и фотографиями очевидцы поделились в соцсетях. «Живу на ЧТЗ и видела салют, очень высокие залпы огромных цветов! С праздником, металлурги!», — пишет Светлана Ф. в сообществе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества также отметили, что фейерверк был очень красивым. Ранее горно-металлургический профсоюз Челябинской области подготовил видеопоздравление ко Дню металлурга. Глава региона Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. Его супруга Ирина Текслер отправилась в гости к металлургам из Аши. В Магнитогорске день завершился новым шоу свето-музыкального фонтана. Перечень мероприятий в честь праздника в регионе еще не исполнен. Так, в честь праздника 16 июля в 22:15 на челябинской телебашне включится подсветка в виде раскаленного металла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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