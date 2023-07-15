В Челябинской области более 17 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню металлурга

16 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В Челябинской области отметили День металлурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области более 17 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню металлурга. Наиболее масштабными стали два торжественных события в Челябинске и Магнитогорске, сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД России. «15-16 июля торжественные мероприятия ко Дню металлурга на территории городов и районов Челябинской области посетили порядка 17 тысяч граждан. На охране порядка в эти дни были задействованы более тысячи сотрудников полиции», — отметили в ГУ МВД России по Челябинской области. Наиболее масштабные мероприятия по случаю празднования Дня металлурга прошли в Челябинске на площадке спортивного комплекса «Металлург», где собралось около 3,5 тысячи человек. А также в Магнитогорске во время церемонии открытия второй очереди парка «Притяжение», которую посетили порядка 3 тысяч человек. Для безопасности гостей праздника все площадки, а также прилегающая к ним территории были обследованы, на входе установлены рамки-металлоискатели, проводился досмотр. Благодаря всем принятым мерам празднование Дня металлурга в Челябинской области прошло без нарушений общественного порядка, отметили в ведомстве. Ранее в Челябинске День металлурга отметили большим салютом, а в Магнитогорске устроили шоу фонтанов. Также жителей региона с праздником поздравил губернатор Алексей Текслер. Его супруга Ирина отправилась в гости к металлургам из Аши. Кроме того, 16 июля в 22:15 в честь праздника на челябинской телебашни включится подсветка цвета раскаленного металла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области более 17 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню металлурга. Наиболее масштабными стали два торжественных события в Челябинске и Магнитогорске, сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД России. «15-16 июля торжественные мероприятия ко Дню металлурга на территории городов и районов Челябинской области посетили порядка 17 тысяч граждан. На охране порядка в эти дни были задействованы более тысячи сотрудников полиции», — отметили в ГУ МВД России по Челябинской области. Наиболее масштабные мероприятия по случаю празднования Дня металлурга прошли в Челябинске на площадке спортивного комплекса «Металлург», где собралось около 3,5 тысячи человек. А также в Магнитогорске во время церемонии открытия второй очереди парка «Притяжение», которую посетили порядка 3 тысяч человек. Для безопасности гостей праздника все площадки, а также прилегающая к ним территории были обследованы, на входе установлены рамки-металлоискатели, проводился досмотр. Благодаря всем принятым мерам празднование Дня металлурга в Челябинской области прошло без нарушений общественного порядка, отметили в ведомстве. Ранее в Челябинске День металлурга отметили большим салютом, а в Магнитогорске устроили шоу фонтанов. Также жителей региона с праздником поздравил губернатор Алексей Текслер. Его супруга Ирина отправилась в гости к металлургам из Аши. Кроме того, 16 июля в 22:15 в честь праздника на челябинской телебашни включится подсветка цвета раскаленного металла.