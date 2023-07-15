15 июля 2023
14 июля 2023

Пермская чиновница избежала наказания за некачественное жилье для детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Пермскую чиновницу наказали штрафом из-за жилья для детей-сирот Фото:

Заместителя главы Косинского района Пермского края наказали штрафом за халатность при приемке квартир для детей-сирот. Однако за истечением срока давности чиновница избежала наказания.

«Приговором Кудымкарского районного суда замглавы Косинского района Светлане Захарченко назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденная освобождена от назначенного наказания», — пишет издание Properm.ru.

На сайте следственного управления СК по Пермскому краю ранее сообщалось, что замглавы Косинского района, являясь председателем комиссии по приемке жилья для детей-сирот, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Поэтому нарушения, допущенные при строительстве, не были найдены в ходе осмотра жилья. В результате, по данным следствия, бюджету района нанесен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей.

Ранее в Прикамье судили за аналогичное нарушение закона бывшего замглавы администрации Косинского района. Его также обвиняли в халатности при приемке квартир для детей-сирот.

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Заместителя главы Косинского района Пермского края наказали штрафом за халатность при приемке квартир для детей-сирот. Однако за истечением срока давности чиновница избежала наказания. «Приговором Кудымкарского районного суда замглавы Косинского района Светлане Захарченко назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденная освобождена от назначенного наказания», — пишет издание Properm.ru. На сайте следственного управления СК по Пермскому краю ранее сообщалось, что замглавы Косинского района, являясь председателем комиссии по приемке жилья для детей-сирот, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Поэтому нарушения, допущенные при строительстве, не были найдены в ходе осмотра жилья. В результате, по данным следствия, бюджету района нанесен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей. Ранее в Прикамье судили за аналогичное нарушение закона бывшего замглавы администрации Косинского района. Его также обвиняли в халатности при приемке квартир для детей-сирот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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