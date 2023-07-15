Пермская чиновница избежала наказания за некачественное жилье для детей-сирот

16 июля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Пермскую чиновницу наказали штрафом из-за жилья для детей-сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителя главы Косинского района Пермского края наказали штрафом за халатность при приемке квартир для детей-сирот. Однако за истечением срока давности чиновница избежала наказания. «Приговором Кудымкарского районного суда замглавы Косинского района Светлане Захарченко назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденная освобождена от назначенного наказания», — пишет издание Properm.ru. На сайте следственного управления СК по Пермскому краю ранее сообщалось, что замглавы Косинского района, являясь председателем комиссии по приемке жилья для детей-сирот, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Поэтому нарушения, допущенные при строительстве, не были найдены в ходе осмотра жилья. В результате, по данным следствия, бюджету района нанесен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей. Ранее в Прикамье судили за аналогичное нарушение закона бывшего замглавы администрации Косинского района. Его также обвиняли в халатности при приемке квартир для детей-сирот.

Заместителя главы Косинского района Пермского края наказали штрафом за халатность при приемке квартир для детей-сирот. Однако за истечением срока давности чиновница избежала наказания. «Приговором Кудымкарского районного суда замглавы Косинского района Светлане Захарченко назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденная освобождена от назначенного наказания», — пишет издание Properm.ru. На сайте следственного управления СК по Пермскому краю ранее сообщалось, что замглавы Косинского района, являясь председателем комиссии по приемке жилья для детей-сирот, проявила преступную небрежность, не обеспечив участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Поэтому нарушения, допущенные при строительстве, не были найдены в ходе осмотра жилья. В результате, по данным следствия, бюджету района нанесен ущерб в сумме более 5,9 млн рублей. Ранее в Прикамье судили за аналогичное нарушение закона бывшего замглавы администрации Косинского района. Его также обвиняли в халатности при приемке квартир для детей-сирот.