16 июля 2023

Контрольные исследования показали безопасность водопроводной воды в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Контрольные пробы показали хорошие результаты Фото:

В поселке Новые Ляды в Перми вода из центрального водопровода безопасна. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», повторные исследования показали, что в ней нет антигена гепатита А, как говорилось ранее.

«Водопроводная вода в Новых Лядах безопасна. При проведении контрольных исследований питьевой воды на фильтровальной станции в Н. Лядах, а также в распределительной сети водоснабжения наличие антигена гепатита А не обнаружено», — пояснили в компании «Новогор-Прикамье». При этом пока специалисты сохраняют режим гиперхлорирования воды.

Ранее в компании сообщали о введении режима гиперхлорирования. Это объясняли тем, что специалистами Роспотребнадзора в пробе воды в поселке Новые Ляды был обнаружен антиген гепатита А.

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В поселке Новые Ляды в Перми вода из центрального водопровода безопасна. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», повторные исследования показали, что в ней нет антигена гепатита А, как говорилось ранее. «Водопроводная вода в Новых Лядах безопасна. При проведении контрольных исследований питьевой воды на фильтровальной станции в Н. Лядах, а также в распределительной сети водоснабжения наличие антигена гепатита А не обнаружено», — пояснили в компании «Новогор-Прикамье». При этом пока специалисты сохраняют режим гиперхлорирования воды. Ранее в компании сообщали о введении режима гиперхлорирования. Это объясняли тем, что специалистами Роспотребнадзора в пробе воды в поселке Новые Ляды был обнаружен антиген гепатита А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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