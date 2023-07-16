Контрольные исследования показали безопасность водопроводной воды в Перми

17 июля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Контрольные пробы показали хорошие результаты Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Новые Ляды в Перми вода из центрального водопровода безопасна. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», повторные исследования показали, что в ней нет антигена гепатита А, как говорилось ранее. «Водопроводная вода в Новых Лядах безопасна. При проведении контрольных исследований питьевой воды на фильтровальной станции в Н. Лядах, а также в распределительной сети водоснабжения наличие антигена гепатита А не обнаружено», — пояснили в компании «Новогор-Прикамье». При этом пока специалисты сохраняют режим гиперхлорирования воды. Ранее в компании сообщали о введении режима гиперхлорирования. Это объясняли тем, что специалистами Роспотребнадзора в пробе воды в поселке Новые Ляды был обнаружен антиген гепатита А.

В поселке Новые Ляды в Перми вода из центрального водопровода безопасна. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», повторные исследования показали, что в ней нет антигена гепатита А, как говорилось ранее. «Водопроводная вода в Новых Лядах безопасна. При проведении контрольных исследований питьевой воды на фильтровальной станции в Н. Лядах, а также в распределительной сети водоснабжения наличие антигена гепатита А не обнаружено», — пояснили в компании «Новогор-Прикамье». При этом пока специалисты сохраняют режим гиперхлорирования воды. Ранее в компании сообщали о введении режима гиперхлорирования. Это объясняли тем, что специалистами Роспотребнадзора в пробе воды в поселке Новые Ляды был обнаружен антиген гепатита А.