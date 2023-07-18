Свердловчане впервые почти за век услышали звон колоколов старейшего храма. Фото

19 июля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Алапаевске провели чин освящения храма Александра Невского Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) на набережной реки Нейва провели чин освящения храма Александра Невского, строительство которого подходит к концу через несколько месяцев. Еще в 2021 году возрождением здания занялся Фонд святой Екатерины на месте снесенной в первой половине 20-го века святыни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда. «На этой неделе храм обрел свой голос: временно управляющий Алапаевской епархией епископ Каменский и Камышловский Мефодий провел чин освящения колоколов, звон которых будет разноситься над городом уже осенью. Те, кто стали свидетелями знакового для города события, смогли первыми ударить в главный колокол будущего храма», — сказано в сообщении. Строительство храма началось в 2021 году, в момент празднования 800-летия святого благоверного князя на месте снесенной в 30-е годы прошлого столетия святыни. К храму подводят инженерные сети. Уже через несколько недель начнется подготовка куполов, а в воскресной школе строители займутся внутренней отделкой. «Этот храм еще в лесах, как ребенок в пеленках. Конечно, еще предстоит освящение — великое торжество, но голос мы услышим сейчас», — сказал епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В освящении храма приняли участие председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и министр культуры региона Светлана Учайкина. Также на мероприятии присутствовал и. о. глава Алапаевска Денис Толмачев. В октябре 2021 года в Алапаевске началось строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. На месте возведения храма установили поклонный крест и отслужили молебен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Алапаевске (Свердловская область) на набережной реки Нейва провели чин освящения храма Александра Невского, строительство которого подходит к концу через несколько месяцев. Еще в 2021 году возрождением здания занялся Фонд святой Екатерины на месте снесенной в первой половине 20-го века святыни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда. «На этой неделе храм обрел свой голос: временно управляющий Алапаевской епархией епископ Каменский и Камышловский Мефодий провел чин освящения колоколов, звон которых будет разноситься над городом уже осенью. Те, кто стали свидетелями знакового для города события, смогли первыми ударить в главный колокол будущего храма», — сказано в сообщении. Строительство храма началось в 2021 году, в момент празднования 800-летия святого благоверного князя на месте снесенной в 30-е годы прошлого столетия святыни. К храму подводят инженерные сети. Уже через несколько недель начнется подготовка куполов, а в воскресной школе строители займутся внутренней отделкой. «Этот храм еще в лесах, как ребенок в пеленках. Конечно, еще предстоит освящение — великое торжество, но голос мы услышим сейчас», — сказал епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В освящении храма приняли участие председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и министр культуры региона Светлана Учайкина. Также на мероприятии присутствовал и. о. глава Алапаевска Денис Толмачев. В октябре 2021 года в Алапаевске началось строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. На месте возведения храма установили поклонный крест и отслужили молебен.