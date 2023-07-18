Алексей Текслер поручил проработать вопрос благоустройства набережной на озере Смолино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время проверки территории областного центра 19 июля остался не совсем доволен новой набережной на озере Смолино. По словам главы региона, стоит больше уделять внимание благоустройству объекта.

«Мне кажется, она [набережная] может быть более благоустроенной. Я имею в виду лавочки поинтересней, фонари поинтересней. Мне кажется, зелени не хватает с правой стороны. Я не говорю про большие деревья. Может быть кустарников, цветов не хватает. Есть над чем поработать», — обратился Теклсер к главе района Александру Орлу.

Мэр города Наталья Котова, отвечая на замечание, отметила, что переговоры с компанией, которая будет заниматься благоустройством следующего участка набережной, уже проведены. Планируется сделать все в одном стиле. Все малые формы будут приведены в соответствие.

Программа объезда включает в себя посещение объектов строительства и реконструкции. Предварительно маршрут начнется с озера Смолино, после глава региона отправится на очистные сооружения. Будут проверены школы и детские сады. Завершится программа в Саду камней.

У Текслера появились замечания по новой набережной на озере Смолино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU