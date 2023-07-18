Задержанного ФСБ жителя Челябинской области, который организовал в РФ деятельность Международного христианского движения «Новое поколение» (признана нежелательной на территории РФ) осудили в Москве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчину отправили в колонию на три с половиной года.
«Осужденный являлся одним из организаторов на территории России деятельности Международного христианского движения „Новое поколение“, за что был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в августе 2022 года. Южноуралец дополнительно выступал в качестве юридического советника „нежелательной“ организации. Суд приговорил виновного к трем с половиной года лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там отметили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Приговор по ч.3 ст. 284.1 УК России («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ») стал первым в стране.
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