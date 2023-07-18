Челябинца осудили за продажу отцовской медали

Мужчине назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за продажи отцовской медали. 61-летний мужчина сбыл награду «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» за 300 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района города Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ (незаконный сбыт государственных наград). В суде было установлено, что мужчина в мае 2023 года с целью получения материальной выгоды незаконно сбыл за 300 рублей медаль умершего отца „За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина“, являющуюся подлинной государственной наградой СССР», — сообщили в пресс-службе.

Суд учел, что мужчина вину признал и ранее не был судим. В результате жителю Магнитогорска назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей.