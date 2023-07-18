18 июля 2023

Челябинца осудили за продажу отцовской медали

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручене автомобилей ветеранам УДТК. Екатеринбург, памятная медаль, медаль за взятие берлина
Мужчине назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за продажи отцовской медали. 61-летний мужчина сбыл награду «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» за 300 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района города Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ (незаконный сбыт государственных наград). В суде было установлено, что мужчина в мае 2023 года с целью получения материальной выгоды незаконно сбыл за 300 рублей медаль умершего отца „За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина“, являющуюся подлинной государственной наградой СССР», — сообщили в пресс-службе.

Суд учел, что мужчина вину признал и ранее не был судим. В результате жителю Магнитогорска назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за продажи отцовской медали. 61-летний мужчина сбыл награду «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» за 300 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района города Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ (незаконный сбыт государственных наград). В суде было установлено, что мужчина в мае 2023 года с целью получения материальной выгоды незаконно сбыл за 300 рублей медаль умершего отца „За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина“, являющуюся подлинной государственной наградой СССР», — сообщили в пресс-службе. Суд учел, что мужчина вину признал и ранее не был судим. В результате жителю Магнитогорска назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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