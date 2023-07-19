Челябинскому экс-губернатору назначили финансового управляющего

Банкротством экс-главы Челябинской области Дубровского будет управлять Иван Васин

Банкротством Бориса Дубровского (на фото) займется Иван Васин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовым управляющим челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного 19 июля банкротом, стал Иван Васин. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

«В отношении гражданина Дубровского Бориса Александровича введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан — реструктуризация долгов гражданина сроком до 20 ноября 2023 года. Финансовым управляющим должника утвержден Васин Иван Владимирович, член Ассоциации Саморегулируемой организации арбитражных управляющих „Сибирская гильдия антикризисных управляющих“», — заявили в пресс-службе.

Ранее Васин был внешним управляющий семейной фирмы Дубровских — ПО «Монтажник». Он неоднократно говорил о давлении со стороны менеджеров бывшего главы региона. После того, как на «Монтажнике» ввели конкурсное производство, руководить обанкроченным активом стала Елена Соломка.

Именно Соломка, как конкурсный управляющий, добилась того, чтобы в отношении за Дубровским признали долги перед «Монтажником» в 37,2 млн рублей. Часть долга экс-губернатор успел погасить, но его объявили банкротом из-за задолженности в 34 млн рублей. Очередное судебное заседание по делу о банкротстве Дубровского состоится в ноябре.

Васин на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Бывший глава региона после отставки с поста губернатора в марте 2019 году уехал из России. Его представители со СМИ не общаются.