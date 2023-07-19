19 июля 2023

На магнитогорца завели уголовное дело из-за уклонения от военной службы

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела на челябинского уклониста
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина игнорировал полученные повестки в военкомат с 2018 года Фото:

На жителя Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, завели уголовное дело из-за уклонения от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, несколько лет он игнорировал повестки из военного комиссариата.

«Житель Магнитогорска будучи годным для военной службы без законных оснований, с 2018 по 2023 годы не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 328 УК РФ РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения)», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Проводятся следственные действия для закрепления доказательств. Решается вопрос о предъявлении обвинений 24-летнему подозреваемому. Согласно статье мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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На жителя Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, завели уголовное дело из-за уклонения от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, несколько лет он игнорировал повестки из военного комиссариата. «Житель Магнитогорска будучи годным для военной службы без законных оснований, с 2018 по 2023 годы не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 328 УК РФ РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения)», — уточнили URA.RU в ведомстве. Проводятся следственные действия для закрепления доказательств. Решается вопрос о предъявлении обвинений 24-летнему подозреваемому. Согласно статье мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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