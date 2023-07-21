Алексей Текслер доложил о начале финансирования Роскосмосом проекта создания возвращаемой ракеты-носителя Фото: Московец Илья © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 июля доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о начале финансирования Роскосмосом проекта по созданию возвращаемой ракеты. По сообщению пресс-службы главы региона, Текслер принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ).

«Аналогов такой технологии сегодня не существует в мире. Все испытания проведены успешно. На следующей неделе они продолжатся. Роскосмос начал инвестировать в проект: для нас это тоже подтверждение успешности проекта», — заявил Текслер.

Разработку ведет Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы». Чернышенко отметил, что проект создания ракеты-носителя важен в условиях, когда есть спрос на космические технологии.

Другим проектом, о котором сообщил губернатор, стала подготовка к запуску производства арктического автобуса на автозаводе «Урал» в Миассе. Ежегодный выпуск планируется в объеме 500 штук. Деятельность НОЦ, важная для образования будущего межвузовского кампуса, позволила передать для внедрения 467 единиц технологий и продукции. В рамках выполняемых проектов создано 1128 высокотехнологичных рабочих мест. Свердловская область участвует в проекте разработки жидкосолевого реактора, который применяется в технологии замкнутого ядерного цикла. Специалисты из Курганской области реализуют проект реконструктивной хирургии.

В 2022 году пул участников НОЦ составил 73 организации. Среди них есть девять университетов, 10 научных центров, 54 индустриальных партнера. Отчеты о работе в 2022 году заслушаны, чтобы определиться с грантовой поддержкой НОЦ в будущем.

В 2022 году Уральский НОЦ достиг всех запланированных показателей, подчеркнул Алексей Текслер Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор отметил 23 новых проекта, появившихся из-за развития кооперационных связей Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области