20 июля 2023

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов позвал пермяков на свой концерт

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Митинг Крым. Челябинск., иванов александр, рондо
Александр Иванов и группа «Рондо» выступят в Перми Фото:

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов пригласил жителей и гостей Перми на концерт. Он пройдет на сцене у законодательного собрания 22 июля в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», приуроченного к 300-летию города.

«Я, Александр Иванов, и группа „Рондо“ приглашаем вас отметить замечательный юбилей вашего города, 300-летие Перми вместе с вами. На вашей городской площади, на эспланаде состоится большой концерт. Приглашаем вас с родственниками принять в нем участие», — сказал Александр Иванов в своем видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально».

В прошедшие выходные перед пермяками выступил автор хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов). А в первый день фестиваля свою постановку представили артисты Большого театра России.

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Лидер группы «Рондо» Александр Иванов пригласил жителей и гостей Перми на концерт. Он пройдет на сцене у законодательного собрания 22 июля в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», приуроченного к 300-летию города. «Я, Александр Иванов, и группа „Рондо“ приглашаем вас отметить замечательный юбилей вашего города, 300-летие Перми вместе с вами. На вашей городской площади, на эспланаде состоится большой концерт. Приглашаем вас с родственниками принять в нем участие», — сказал Александр Иванов в своем видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально». В прошедшие выходные перед пермяками выступил автор хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов). А в первый день фестиваля свою постановку представили артисты Большого театра России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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