Лидер группы «Рондо» Александр Иванов позвал пермяков на свой концерт

21 июля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Александр Иванов и группа «Рондо» выступят в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер группы «Рондо» Александр Иванов пригласил жителей и гостей Перми на концерт. Он пройдет на сцене у законодательного собрания 22 июля в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», приуроченного к 300-летию города. «Я, Александр Иванов, и группа „Рондо“ приглашаем вас отметить замечательный юбилей вашего города, 300-летие Перми вместе с вами. На вашей городской площади, на эспланаде состоится большой концерт. Приглашаем вас с родственниками принять в нем участие», — сказал Александр Иванов в своем видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально». В прошедшие выходные перед пермяками выступил автор хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов). А в первый день фестиваля свою постановку представили артисты Большого театра России.

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов пригласил жителей и гостей Перми на концерт. Он пройдет на сцене у законодательного собрания 22 июля в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», приуроченного к 300-летию города. «Я, Александр Иванов, и группа „Рондо“ приглашаем вас отметить замечательный юбилей вашего города, 300-летие Перми вместе с вами. На вашей городской площади, на эспланаде состоится большой концерт. Приглашаем вас с родственниками принять в нем участие», — сказал Александр Иванов в своем видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально». В прошедшие выходные перед пермяками выступил автор хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов). А в первый день фестиваля свою постановку представили артисты Большого театра России.