Куйвашев расширил возможности молодых бизнесменов в получении господдержки

22 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Свердловские бизнесмены до 25 лет смогут получать гранты каждые три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские социальные предприятия и бизнесмены до 25 лет смогут обращаться за предоставлением государственной поддержки на реализацию проектов раз в три года. Их возможности расширил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). «Евгений Куйвашев расширил возможности для молодых бизнесменов и соцпредприятий. Теперь они смогут повторно обращаться за предоставлением субсидии на реализацию проектов», — пишет ДИП в telegram-канале. До этого предприниматели могли получить грант лишь единожды. По новым правилам, теперь они могут подавать заявку и получать грант каждые три года. Размер субсидии составляет от 100 до 500 тысяч рублей. «В числе условий получения господдержки — софинансирование самим заявителем в объеме не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта», — добавили в ДИП. Из государственного бюджета на поддержку свердловских бизнесменов будет выделено 36,3 млн рублей. Из областного — 2,6 млн рублей. Конкурс на распределение господдержки объявят до конца июля.

Свердловские социальные предприятия и бизнесмены до 25 лет смогут обращаться за предоставлением государственной поддержки на реализацию проектов раз в три года. Их возможности расширил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). «Евгений Куйвашев расширил возможности для молодых бизнесменов и соцпредприятий. Теперь они смогут повторно обращаться за предоставлением субсидии на реализацию проектов», — пишет ДИП в telegram-канале. До этого предприниматели могли получить грант лишь единожды. По новым правилам, теперь они могут подавать заявку и получать грант каждые три года. Размер субсидии составляет от 100 до 500 тысяч рублей. «В числе условий получения господдержки — софинансирование самим заявителем в объеме не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта», — добавили в ДИП. Из государственного бюджета на поддержку свердловских бизнесменов будет выделено 36,3 млн рублей. Из областного — 2,6 млн рублей. Конкурс на распределение господдержки объявят до конца июля.