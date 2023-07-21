21 июля 2023

Куйвашев расширил возможности молодых бизнесменов в получении господдержки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима со СМИ, депутат, бизнесмен, сложенные пальцы, руки
Свердловские бизнесмены до 25 лет смогут получать гранты каждые три года Фото:

Свердловские социальные предприятия и бизнесмены до 25 лет смогут обращаться за предоставлением государственной поддержки на реализацию проектов раз в три года. Их возможности расширил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП).

«Евгений Куйвашев расширил возможности для молодых бизнесменов и соцпредприятий. Теперь они смогут повторно обращаться за предоставлением субсидии на реализацию проектов», — пишет ДИП в telegram-канале.

До этого предприниматели могли получить грант лишь единожды. По новым правилам, теперь они могут подавать заявку и получать грант каждые три года. Размер субсидии составляет от 100 до 500 тысяч рублей. «В числе условий получения господдержки — софинансирование самим заявителем в объеме не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта», — добавили в ДИП.

Из государственного бюджета на поддержку свердловских бизнесменов будет выделено 36,3 млн рублей. Из областного — 2,6 млн рублей. Конкурс на распределение господдержки объявят до конца июля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские социальные предприятия и бизнесмены до 25 лет смогут обращаться за предоставлением государственной поддержки на реализацию проектов раз в три года. Их возможности расширил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). «Евгений Куйвашев расширил возможности для молодых бизнесменов и соцпредприятий. Теперь они смогут повторно обращаться за предоставлением субсидии на реализацию проектов», — пишет ДИП в telegram-канале. До этого предприниматели могли получить грант лишь единожды. По новым правилам, теперь они могут подавать заявку и получать грант каждые три года. Размер субсидии составляет от 100 до 500 тысяч рублей. «В числе условий получения господдержки — софинансирование самим заявителем в объеме не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта», — добавили в ДИП. Из государственного бюджета на поддержку свердловских бизнесменов будет выделено 36,3 млн рублей. Из областного — 2,6 млн рублей. Конкурс на распределение господдержки объявят до конца июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...