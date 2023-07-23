Старинные доспехи из Златоуста покажут в Кремле

Доспехи создавались в 1830—1834 годах для будущего императора Александра Второго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доспехи из Златоуста (Челябинская область) покажут на выставке в музее Кремля. Как URA.RU сообщила директор Краеведческого музея города Татьяна Шадрина, экспозиция откроется в октябре и продлится до февраля.

«В музее московского Кремля в рамках общей экспозиции состоится показ наших изделий, в частности, доспехов цесаревича, выполненных в стиле златоустовской гравюры на стали. Кроме того, местные экспонаты увидят жители и гости Санкт-Петербурга», — пояснила URA.RU Шадрина.

Собеседница URA.RU также пояснила, что в ходе состоявшегося 22 — 23 июля Бушуевского фестиваля прошел ряд переговоров с приехавшими оружейниками. Достигнуты предварительные договоренности о том, что их изделия будут выставлены на обозрение в залах златоустовского музея. В частности, Шадрина назвала оружейников из Бурятии.

Бушуевский фестиваль представил мастерство граверов и кузнецов, которое увидели порядка 45 тысяч посетителей мероприятия. Свои работы продемонстрировали компании-производители, Златоустовский техникум технологий и экономики, гости города. Программа фестиваля включала чемпионат по ножевому многоборью, выступили исполнители из Москвы, Уфы, Златоуста и других городов. На впервые созданной плавучей сцене спели участники городского клуба самодеятельной песни, редактор городской газеты Анатолий Мармышев. В заключение фестиваля перед зрителями спели солисты поп-группы «Белый орел».