23 июля 2023

Старинные доспехи из Златоуста покажут в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, витязь, музей, рыцарь, доспехи, текслер алексей, музейный экспонат, экспонат музея
Доспехи создавались в 1830—1834 годах для будущего императора Александра Второго Фото:

Доспехи из Златоуста (Челябинская область) покажут на выставке в музее Кремля. Как URA.RU сообщила директор Краеведческого музея города Татьяна Шадрина, экспозиция откроется в октябре и продлится до февраля.

«В музее московского Кремля в рамках общей экспозиции состоится показ наших изделий, в частности, доспехов цесаревича, выполненных в стиле златоустовской гравюры на стали. Кроме того, местные экспонаты увидят жители и гости Санкт-Петербурга», — пояснила URA.RU Шадрина.

Собеседница URA.RU также пояснила, что в ходе состоявшегося 22 — 23 июля Бушуевского фестиваля прошел ряд переговоров с приехавшими оружейниками. Достигнуты предварительные договоренности о том, что их изделия будут выставлены на обозрение в залах златоустовского музея. В частности, Шадрина назвала оружейников из Бурятии.

Бушуевский фестиваль представил мастерство граверов и кузнецов, которое увидели порядка 45 тысяч посетителей мероприятия. Свои работы продемонстрировали компании-производители, Златоустовский техникум технологий и экономики, гости города. Программа фестиваля включала чемпионат по ножевому многоборью, выступили исполнители из Москвы, Уфы, Златоуста и других городов. На впервые созданной плавучей сцене спели участники городского клуба самодеятельной песни, редактор городской газеты Анатолий Мармышев. В заключение фестиваля перед зрителями спели солисты поп-группы «Белый орел».

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Доспехи из Златоуста (Челябинская область) покажут на выставке в музее Кремля. Как URA.RU сообщила директор Краеведческого музея города Татьяна Шадрина, экспозиция откроется в октябре и продлится до февраля. «В музее московского Кремля в рамках общей экспозиции состоится показ наших изделий, в частности, доспехов цесаревича, выполненных в стиле златоустовской гравюры на стали. Кроме того, местные экспонаты увидят жители и гости Санкт-Петербурга», — пояснила URA.RU Шадрина. Собеседница URA.RU также пояснила, что в ходе состоявшегося 22 — 23 июля Бушуевского фестиваля прошел ряд переговоров с приехавшими оружейниками. Достигнуты предварительные договоренности о том, что их изделия будут выставлены на обозрение в залах златоустовского музея. В частности, Шадрина назвала оружейников из Бурятии. Бушуевский фестиваль представил мастерство граверов и кузнецов, которое увидели порядка 45 тысяч посетителей мероприятия. Свои работы продемонстрировали компании-производители, Златоустовский техникум технологий и экономики, гости города. Программа фестиваля включала чемпионат по ножевому многоборью, выступили исполнители из Москвы, Уфы, Златоуста и других городов. На впервые созданной плавучей сцене спели участники городского клуба самодеятельной песни, редактор городской газеты Анатолий Мармышев. В заключение фестиваля перед зрителями спели солисты поп-группы «Белый орел».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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