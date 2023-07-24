Солдаты ВСУ назвали непобедимое российское оружие

The New York Times: ВСУ не могут перехватить российские БПЛА Lancet

24 июля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

ВСУ отмечают, что средства РЭБ не работают против Lancet Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут перехватить российские беспилотники Lancet, разработанные компанией ZALA. В этом признались несколько украинских солдат в разговоре с американскими журналистами. «Солдаты 15-й отдельной артиллерийской разведывательной бригады ВСУ контролировали диапазон радиочастот с экранов своих компьютеров и пытались выяснить, как бороться с [российскими] Lancet. Заглушить их невозможно», — передает The New York Times слова одним из военнослужащих. Солдаты отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работают против данных беспилотников. Отследить Lancet при помощи соответствующей техники получается только на короткое время. В странах Запада неоднократно отмечали превосходство российского вооружения. В частности, иностранные специалисты положительно высказывались о российских крылатых противокорабельных ракетах Х-22. В целом военные журналисты отмечают хорошие характеристики российского оружия.

Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут перехватить российские беспилотники Lancet, разработанные компанией ZALA. В этом признались несколько украинских солдат в разговоре с американскими журналистами. «Солдаты 15-й отдельной артиллерийской разведывательной бригады ВСУ контролировали диапазон радиочастот с экранов своих компьютеров и пытались выяснить, как бороться с [российскими] Lancet. Заглушить их невозможно», — передает The New York Times слова одним из военнослужащих. Солдаты отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работают против данных беспилотников. Отследить Lancet при помощи соответствующей техники получается только на короткое время. В странах Запада неоднократно отмечали превосходство российского вооружения. В частности, иностранные специалисты положительно высказывались о российских крылатых противокорабельных ракетах Х-22. В целом военные журналисты отмечают хорошие характеристики российского оружия.