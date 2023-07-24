В Екатеринбурге ищут парня, который кидал девушек на деньги

25 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ищут парня, который кидал девушек на деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Екатеринбурга ищет жертв 22-летнего парня. Он знакомился с девушками в интернете, втирался в доверие, а потом кидал их на деньги. «При встречах с дамами он путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом „обучения“, похищал у них денежные средства либо приобретенные в рассрочку дорогостоящие смартфоны последней модели», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По предварительным данным, с октября 2021-го по март 2023 года подозреваемый знакомился с девушками на сайтах знакомств. Когда складывались доверительные отношения, потерпевшие передавали ему деньги. Самая большая сумма — 1,5 млн рублей. После этого парень не выходил на связь. В полицию уже обратились три девушки, которые просят привлечь подозреваемого к ответственности за хищение их денег и имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Остальных возможных потерпевших просят позвонить по телефонам: +7 929 202-02-70 (следственный отдел СУ УМВД г. Екатеринбурга), 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть), 02 (102 с мобильного). Фото подозреваемого УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет жертв 22-летнего парня. Он знакомился с девушками в интернете, втирался в доверие, а потом кидал их на деньги. «При встречах с дамами он путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом „обучения“, похищал у них денежные средства либо приобретенные в рассрочку дорогостоящие смартфоны последней модели», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По предварительным данным, с октября 2021-го по март 2023 года подозреваемый знакомился с девушками на сайтах знакомств. Когда складывались доверительные отношения, потерпевшие передавали ему деньги. Самая большая сумма — 1,5 млн рублей. После этого парень не выходил на связь. В полицию уже обратились три девушки, которые просят привлечь подозреваемого к ответственности за хищение их денег и имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Остальных возможных потерпевших просят позвонить по телефонам: +7 929 202-02-70 (следственный отдел СУ УМВД г. Екатеринбурга), 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть), 02 (102 с мобильного).