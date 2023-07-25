Пермяков зовут вспомнить детство в лагере 18+

Жителей Перми приглашают провести время в загородном лагере для взрослых. Организаторы обещают погружение в атмосферу детства — с лагерными линейками, вечерними дискотеками и песнями под гитару у костра.
«Главное событие лета — „НеДетский лагерь“. Это три дня погружения в атмосферу детских лагерей: отряды, девизы, линейки, огоньки, вечерние мероприятия, гитара, костер, веревочный курс и много-много других позитивных мероприятий», — рассказали организаторы в группе туристического агентства «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте».
Лагерь будет проходить в формате сплава по реке Вишера. Вместо домиков организуют проживание в палатках, столовую заменит еда на костре. Стоимость путевки в лагерь для взрослых — 14,8 тысячи рублей. Выезд запланирован с 4 по 6 августа.
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