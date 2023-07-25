25 июля 2023

Пермяков зовут вспомнить детство в лагере 18+

Пермякам предлагают отдохнуть в загородном лагере для взрослых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, катамаран, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, молодежь, река ай
Лагерь будет проходить в формате сплава Фото:

Жителей Перми приглашают провести время в загородном лагере для взрослых. Организаторы обещают погружение в атмосферу детства — с лагерными линейками, вечерними дискотеками и песнями под гитару у костра.

«Главное событие лета — „НеДетский лагерь“. Это три дня погружения в атмосферу детских лагерей: отряды, девизы, линейки, огоньки, вечерние мероприятия, гитара, костер, веревочный курс и много-много других позитивных мероприятий», — рассказали организаторы в группе туристического агентства «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте».

Лагерь будет проходить в формате сплава по реке Вишера. Вместо домиков организуют проживание в палатках, столовую заменит еда на костре. Стоимость путевки в лагерь для взрослых — 14,8 тысячи рублей. Выезд запланирован с 4 по 6 августа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Перми приглашают провести время в загородном лагере для взрослых. Организаторы обещают погружение в атмосферу детства — с лагерными линейками, вечерними дискотеками и песнями под гитару у костра. «Главное событие лета — „НеДетский лагерь“. Это три дня погружения в атмосферу детских лагерей: отряды, девизы, линейки, огоньки, вечерние мероприятия, гитара, костер, веревочный курс и много-много других позитивных мероприятий», — рассказали организаторы в группе туристического агентства «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». Лагерь будет проходить в формате сплава по реке Вишера. Вместо домиков организуют проживание в палатках, столовую заменит еда на костре. Стоимость путевки в лагерь для взрослых — 14,8 тысячи рублей. Выезд запланирован с 4 по 6 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...