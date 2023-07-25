Россияне массово отправляют письма опекуну Далера Бобиева в СИЗО Екатеринбурга

26 июля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Опекун погибшего Далера Бобиева Вероника Наумова получает десятки негативных писем Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекуну погибшего Далера Бобиева, которую обвиняют в смерти шестилетнего ребенка, шлют письма в СИЗО Екатеринбурга, куда ее заключили до 26 августа. Письма Веронике Наумовой отправляют со всей страны. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Россияне массово шлют письма Наумовой в СИЗО. Кто-то предлагает передать ей винограда (по одной из версий, Наумова избила до смерти Далера после того, как он без разрешения поел виноград — прим. URA.RU). Есть те, кто проклинает ее. Кто-то желает ей заточения в гараже с крысами. Письма отправляют через программу „Зонателеком“. Стоимость письма — около 200 рублей, но людей это совсем не останавливает», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию. В Екатеринбурге три дня искали шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в приемной семье Наумовых. О пропаже ребенка заявила опекун мальчика Вероника Наумова. Через три дня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежал семье опекуна. По данным экспертизы, ребенок пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Наумова заявила о том, что Далер погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Позже стало известно, что опекун обзывала ребенка «педалькой». Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опекуну погибшего Далера Бобиева, которую обвиняют в смерти шестилетнего ребенка, шлют письма в СИЗО Екатеринбурга, куда ее заключили до 26 августа. Письма Веронике Наумовой отправляют со всей страны. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Россияне массово шлют письма Наумовой в СИЗО. Кто-то предлагает передать ей винограда (по одной из версий, Наумова избила до смерти Далера после того, как он без разрешения поел виноград — прим. URA.RU). Есть те, кто проклинает ее. Кто-то желает ей заточения в гараже с крысами. Письма отправляют через программу „Зонателеком“. Стоимость письма — около 200 рублей, но людей это совсем не останавливает», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию. В Екатеринбурге три дня искали шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в приемной семье Наумовых. О пропаже ребенка заявила опекун мальчика Вероника Наумова. Через три дня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежал семье опекуна. По данным экспертизы, ребенок пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Наумова заявила о том, что Далер погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Позже стало известно, что опекун обзывала ребенка «педалькой». Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.