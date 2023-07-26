Суд раскрыл валютный счет в российском банке челябинского экс-губернатора Дубровского

На валютном счету челябинского экс-губернатора Дубровского в РФ скопилось 1,3 млн долларов

27 июля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Ежемесячная пенсия Бориса Дубровского составляет 236 408 рублей 33 копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На личном банковском счету в России челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, ставшего банкротом, числится более миллиона долларов США. Это следует из решения Арбитражного суда области, признавшего бывшего главу региона финансово несостоятельным. «Ежемесячная пенсия Дубровского Б.А. составляет 236 408 рублей 33 копейки. Также установлено, что на счете должника, открытом в АО „КредитУралБанк“ имеются денежные средства в сумме 1 304 278, 33 долларов. Дубровский Б.А. представил в материалы дела сведения о недвижимом имуществе, в частности, в собственности должника имеется несколько нежилых объектов помещений, жилые помещения, земельный участок, что подтверждается выписками из ЕГРН», — говорится в решении суда. Суд счел, что наличие таких средств и пенсия позволят Дубровскому погасить частями задолженность в 34 млн рублей перед ПО «Монтажник». Для экс-губернатора Челябинской области вводится реструктуризация долгов. Новое заседание по делу о банкротстве Дубровского состоится 13 ноября. Процедура банкротства в отношении Дубровского введена по ходатайству конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2018 году. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом из-за миллиардных долгов. Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020 года со счетов фирмы экс-губернатора было перечислено свыше 37 млн рублей. Позже эта сумма уменьшилась до 34 млн рублей, но Дубровский эти деньги не вернул. Из-за этого долга 19 июля 2023 года суд признал Дубровского банкротом. Финансовым управляющий назначен Иван Васин. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Сам экс-губернатор проживает за пределами России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На личном банковском счету в России челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, ставшего банкротом, числится более миллиона долларов США. Это следует из решения Арбитражного суда области, признавшего бывшего главу региона финансово несостоятельным. «Ежемесячная пенсия Дубровского Б.А. составляет 236 408 рублей 33 копейки. Также установлено, что на счете должника, открытом в АО „КредитУралБанк“ имеются денежные средства в сумме 1 304 278, 33 долларов. Дубровский Б.А. представил в материалы дела сведения о недвижимом имуществе, в частности, в собственности должника имеется несколько нежилых объектов помещений, жилые помещения, земельный участок, что подтверждается выписками из ЕГРН», — говорится в решении суда. Суд счел, что наличие таких средств и пенсия позволят Дубровскому погасить частями задолженность в 34 млн рублей перед ПО «Монтажник». Для экс-губернатора Челябинской области вводится реструктуризация долгов. Новое заседание по делу о банкротстве Дубровского состоится 13 ноября. Процедура банкротства в отношении Дубровского введена по ходатайству конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2018 году. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом из-за миллиардных долгов. Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020 года со счетов фирмы экс-губернатора было перечислено свыше 37 млн рублей. Позже эта сумма уменьшилась до 34 млн рублей, но Дубровский эти деньги не вернул. Из-за этого долга 19 июля 2023 года суд признал Дубровского банкротом. Финансовым управляющий назначен Иван Васин. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Сам экс-губернатор проживает за пределами России.