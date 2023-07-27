Сотрудники Красного Креста опровергли принудительное возвращение беженцев в ДНР

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, российский красный крест, помощь беженцам
В Красном Кресте опровергли, что беженцев насильно возвращают домой Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информацию о принудительном возвращении беженцев из Тамбовской области в ДНР опровергли в отделении Российского Красного Креста (РКК). В беседе с журналистом URA.RU там отметили, что люди отправляются к себе домой по собственному желанию.

В украинских telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что беженцев из Мариуполя (ДНР) якобы принудительно отправляют обратно. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это все неправда. Они сами попросились отправиться домой. И мы предоставили им данную возможность», — заявили агентству сотрудники РКК.

Заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич в разговоре с агентством «Новый век» также сообщила, что никакой речи о принудительном возвращении беженцев не было. Решение отправиться домой гости региона приняли самостоятельно с учетом относительной нормализации обстановки на родине. Она отметила, что беженцы были благодарны за теплый прием: «Увидела слезы на глазах. Это слезы благодарности и радости одновременно. Благодарности за то, что они нашли второй дом. И я думаю, что Тамбовщина будет для них привлекательным местом», — поделилась Наталия Макаревич.

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Информацию о принудительном возвращении беженцев из Тамбовской области в ДНР опровергли в отделении Российского Красного Креста (РКК). В беседе с журналистом URA.RU там отметили, что люди отправляются к себе домой по собственному желанию. В украинских telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что беженцев из Мариуполя (ДНР) якобы принудительно отправляют обратно. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это все неправда. Они сами попросились отправиться домой. И мы предоставили им данную возможность», — заявили агентству сотрудники РКК. Заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич в разговоре с агентством «Новый век» также сообщила, что никакой речи о принудительном возвращении беженцев не было. Решение отправиться домой гости региона приняли самостоятельно с учетом относительной нормализации обстановки на родине. Она отметила, что беженцы были благодарны за теплый прием: «Увидела слезы на глазах. Это слезы благодарности и радости одновременно. Благодарности за то, что они нашли второй дом. И я думаю, что Тамбовщина будет для них привлекательным местом», — поделилась Наталия Макаревич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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