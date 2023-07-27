Сотрудники Красного Креста опровергли принудительное возвращение беженцев в ДНР

27 июля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Красном Кресте опровергли, что беженцев насильно возвращают домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информацию о принудительном возвращении беженцев из Тамбовской области в ДНР опровергли в отделении Российского Красного Креста (РКК). В беседе с журналистом URA.RU там отметили, что люди отправляются к себе домой по собственному желанию. В украинских telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что беженцев из Мариуполя (ДНР) якобы принудительно отправляют обратно. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это все неправда. Они сами попросились отправиться домой. И мы предоставили им данную возможность», — заявили агентству сотрудники РКК. Заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич в разговоре с агентством «Новый век» также сообщила, что никакой речи о принудительном возвращении беженцев не было. Решение отправиться домой гости региона приняли самостоятельно с учетом относительной нормализации обстановки на родине. Она отметила, что беженцы были благодарны за теплый прием: «Увидела слезы на глазах. Это слезы благодарности и радости одновременно. Благодарности за то, что они нашли второй дом. И я думаю, что Тамбовщина будет для них привлекательным местом», — поделилась Наталия Макаревич.

Информацию о принудительном возвращении беженцев из Тамбовской области в ДНР опровергли в отделении Российского Красного Креста (РКК). В беседе с журналистом URA.RU там отметили, что люди отправляются к себе домой по собственному желанию. В украинских telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что беженцев из Мариуполя (ДНР) якобы принудительно отправляют обратно. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это все неправда. Они сами попросились отправиться домой. И мы предоставили им данную возможность», — заявили агентству сотрудники РКК. Заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич в разговоре с агентством «Новый век» также сообщила, что никакой речи о принудительном возвращении беженцев не было. Решение отправиться домой гости региона приняли самостоятельно с учетом относительной нормализации обстановки на родине. Она отметила, что беженцы были благодарны за теплый прием: «Увидела слезы на глазах. Это слезы благодарности и радости одновременно. Благодарности за то, что они нашли второй дом. И я думаю, что Тамбовщина будет для них привлекательным местом», — поделилась Наталия Макаревич.