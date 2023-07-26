26 июля 2023

В Свердловской области стали чаще брать ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная в Преображенском парке в микрорайоне Академический. Екатеринбург, академический район, преображенский парк
На Среднем Урале чаще берут жилищные кредиты Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам июня. За первый месяц лета таких сделок было совершено на 23% больше, чем в 2021 году.

«Количество выдач [ипотечных кредитов] в Свердловской области в этом году превысило данные за аналогичный период 2021 года на 23%. При этом жители региона в равной степени готовы приобретать как строящееся, так и готовое жилье», — рассказал управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

По данным пресс-службы, за январь—июнь 2023 года Сбербанк выдал свердловчанам ипотек на 64,6 млрд рублей. Половину от всего объема выдач составляют льготные программы.

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Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам июня. За первый месяц лета таких сделок было совершено на 23% больше, чем в 2021 году. «Количество выдач [ипотечных кредитов] в Свердловской области в этом году превысило данные за аналогичный период 2021 года на 23%. При этом жители региона в равной степени готовы приобретать как строящееся, так и готовое жилье», — рассказал управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. По данным пресс-службы, за январь—июнь 2023 года Сбербанк выдал свердловчанам ипотек на 64,6 млрд рублей. Половину от всего объема выдач составляют льготные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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