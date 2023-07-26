В Свердловской области стали чаще брать ипотеки

27 июля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале чаще берут жилищные кредиты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам июня. За первый месяц лета таких сделок было совершено на 23% больше, чем в 2021 году. «Количество выдач [ипотечных кредитов] в Свердловской области в этом году превысило данные за аналогичный период 2021 года на 23%. При этом жители региона в равной степени готовы приобретать как строящееся, так и готовое жилье», — рассказал управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. По данным пресс-службы, за январь—июнь 2023 года Сбербанк выдал свердловчанам ипотек на 64,6 млрд рублей. Половину от всего объема выдач составляют льготные программы.

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам июня. За первый месяц лета таких сделок было совершено на 23% больше, чем в 2021 году. «Количество выдач [ипотечных кредитов] в Свердловской области в этом году превысило данные за аналогичный период 2021 года на 23%. При этом жители региона в равной степени готовы приобретать как строящееся, так и готовое жилье», — рассказал управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. По данным пресс-службы, за январь—июнь 2023 года Сбербанк выдал свердловчанам ипотек на 64,6 млрд рублей. Половину от всего объема выдач составляют льготные программы.