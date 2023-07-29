Крупнейшая пермская птицефабрика в два раза увеличила прибыль

30 июля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Пермская птицефабрика в два раза увеличила чистую прибыль Фото: Московец Илья © URA.RU Акционерное общество «Агросила Птицефабрика Пермская» увеличило чистую прибыль в два раза. Информация об этом содержится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль АО „Агросила Птицефабрика Пермская“ за 2021 год: 112 млн 636 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 245 млн 324 тысячи рублей», — написано в финотчете. По данным сервиса СБИС, птицефабрика является крупнейшим производителем курятины в Пермском крае. Предприятие зарегистрировано в поселке Сылва Пермского района. Весной фабрика перешла в собственность агрохолдинга из Татарстана. Согласно СБИС, средняя зарплата на предприятии достигла 52 тысячи рублей в месяц. Выручка за 2022 год также повысилась — с 4 млрд 985 млн до 5 млрд 582 млн рублей. Ранее в Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысило выручку почти на миллиард рублей по итогам 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.

Акционерное общество «Агросила Птицефабрика Пермская» увеличило чистую прибыль в два раза. Информация об этом содержится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль АО „Агросила Птицефабрика Пермская“ за 2021 год: 112 млн 636 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 245 млн 324 тысячи рублей», — написано в финотчете. По данным сервиса СБИС, птицефабрика является крупнейшим производителем курятины в Пермском крае. Предприятие зарегистрировано в поселке Сылва Пермского района. Весной фабрика перешла в собственность агрохолдинга из Татарстана. Согласно СБИС, средняя зарплата на предприятии достигла 52 тысячи рублей в месяц. Выручка за 2022 год также повысилась — с 4 млрд 985 млн до 5 млрд 582 млн рублей. Ранее в Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысило выручку почти на миллиард рублей по итогам 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.