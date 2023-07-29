29 июля 2023
28 июля 2023

Крупнейшая пермская птицефабрика в два раза увеличила прибыль

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, цыплята, птицефабрика рефтинская, производство, цех инкубации
Пермская птицефабрика в два раза увеличила чистую прибыль Фото:

Акционерное общество «Агросила Птицефабрика Пермская» увеличило чистую прибыль в два раза. Информация об этом содержится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль АО „Агросила Птицефабрика Пермская“ за 2021 год: 112 млн 636 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 245 млн 324 тысячи рублей», — написано в финотчете.

По данным сервиса СБИС, птицефабрика является крупнейшим производителем курятины в Пермском крае. Предприятие зарегистрировано в поселке Сылва Пермского района. Весной фабрика перешла в собственность агрохолдинга из Татарстана. Согласно СБИС, средняя зарплата на предприятии достигла 52 тысячи рублей в месяц. Выручка за 2022 год также повысилась — с 4 млрд 985 млн до 5 млрд 582 млн рублей.

Ранее в Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысило выручку почти на миллиард рублей по итогам 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.

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Акционерное общество «Агросила Птицефабрика Пермская» увеличило чистую прибыль в два раза. Информация об этом содержится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль АО „Агросила Птицефабрика Пермская“ за 2021 год: 112 млн 636 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 245 млн 324 тысячи рублей», — написано в финотчете. По данным сервиса СБИС, птицефабрика является крупнейшим производителем курятины в Пермском крае. Предприятие зарегистрировано в поселке Сылва Пермского района. Весной фабрика перешла в собственность агрохолдинга из Татарстана. Согласно СБИС, средняя зарплата на предприятии достигла 52 тысячи рублей в месяц. Выручка за 2022 год также повысилась — с 4 млрд 985 млн до 5 млрд 582 млн рублей. Ранее в Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысило выручку почти на миллиард рублей по итогам 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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