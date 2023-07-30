Пермские ученые нашли аналоги зелий из «Гарри Поттера»

Волшебные зелья в вымышленном мире из книги о «Гарри Поттере» можно запросто встретить в реальном жизни, отмечают ученые Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) составили реально существующие аналоги зелий, представленных в книге «Гарри Поттер». Названия и принцип действия препаратов вуз раскрыл ко дню рождения известного персонажа писательницы Джоан Роулинг, который отмечается ежегодно 31 июля. Как рассказали URA.RU в пресс-службе вуза, в реальном мире существует замена «сыворотке правды», «жидкой удаче» и Аморенции или приворотному зелью.

«Феликс Фелицис, или „жидкая удача“ — волшебный напиток, который привлекает в жизнь выпившего его удачу и успех. Кроме того, человек начинает чувствовать себя окрыленным, будто любые трудности ему по плечу. Подобным образом на человека действуют антидепрессанты. Аналогом „сыворотки правды“, представленной в „Гарри Поттера“ в реальном мире принято называть анестетическое вещество тиопентал натрия (или пентотал натрия). При введении в организм оно уменьшает метаболическую активность мозга, тем самым замедляя мыслительный процесс», — приводит вуз слова доцент кафедры химии и биотехнологии Политеха Ольги Бахиревой.

Заменой Амортенции или приворотному зелью из «Гарри Поттера» в реальном мире может стать шпанская мушка (кантаридин), считает Бахирева. По словам ученого, это один из самых давних гомеопатических препаратов, направленных на повышение женского либидо и восстановление расстройств гормонального фона.

«Зелье красоты», способное сделать принявшего его очень привлекательным в вымышленном мире Роулинг, химик сравнивает с обычными витамины. Ольга Бахирева отмечает, что современные «таблетки красоты» содержат коллаген, ОМЕГА-3, гиалуроновую кислоту, биотин и другие вещества. Так, биотин помогает регулировать жировой обмен и функционирование потовых желез, замедляет старение.