В Москве третью неделю дорожает бензин. Скрин

31 июля 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Дизель подорожал на 0,29 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бензин на заправках Москвы продолжает дорожать три недели подряд. Сейчас средняя стоимость Аи-95 составляет 55,32 рубля за литр на некоторых АЗС. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация . Средняя цена за литр Аи-92 на «Лукойл-ЦНП» составляет 50,31. Дизель — 59,67. В среднем, уточняют в ассоциации, Аи-95, Аи-92, Дизель подорожали на 0,29, 0,23 и 0,18 рублей соответственно. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщал, что цены на бензин растут в связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам. Минэнерго РФ сообщало, что рост биржевой цены бензина Аи-95 связан с повышенным спросом. Автоэксперт Максим Ракитин посоветовал ездить от 90 до 110 километров в час вне города. По его словам, на такой скорости достигается оптимальный расход бензина, передают «Дни.ру». Данные о стоимости бензина на 31 июля 18:45 по Мск Фото: Московская топливная ассоциация

Бензин на заправках Москвы продолжает дорожать три недели подряд. Сейчас средняя стоимость Аи-95 составляет 55,32 рубля за литр на некоторых АЗС. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация. Средняя цена за литр Аи-92 на «Лукойл-ЦНП» составляет 50,31. Дизель — 59,67. В среднем, уточняют в ассоциации, Аи-95, Аи-92, Дизель подорожали на 0,29, 0,23 и 0,18 рублей соответственно. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщал, что цены на бензин растут в связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам. Минэнерго РФ сообщало, что рост биржевой цены бензина Аи-95 связан с повышенным спросом. Автоэксперт Максим Ракитин посоветовал ездить от 90 до 110 километров в час вне города. По его словам, на такой скорости достигается оптимальный расход бензина, передают «Дни.ру».