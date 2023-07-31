Бензин на заправках Москвы продолжает дорожать три недели подряд. Сейчас средняя стоимость Аи-95 составляет 55,32 рубля за литр на некоторых АЗС. Об этом сообщает
Средняя цена за литр Аи-92 на «Лукойл-ЦНП» составляет 50,31. Дизель — 59,67. В среднем, уточняют в ассоциации, Аи-95, Аи-92, Дизель подорожали на 0,29, 0,23 и 0,18 рублей соответственно.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщал, что цены на бензин растут в связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам. Минэнерго РФ сообщало, что рост биржевой цены бензина Аи-95 связан с повышенным спросом. Автоэксперт Максим Ракитин посоветовал ездить от 90 до 110 километров в час вне города. По его словам, на такой скорости достигается оптимальный расход бензина, передают «Дни.ру».
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