Свердловские депутаты просят Куйвашева купить вертолет

Депутаты свердловского Заксобрания просят губернатора купить вертолет для тушения пожаров
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Заседание КПРФ. Курган, чиновник, руки, депутат
Свердловские депутаты просят купить вертолет для тушения лесных пожаров Фото:

Депутаты свердловского Заксобрания просят губернатора Евгения Куйвашева купить вертолет для тушения лесных пожаров. Обращение в своем telegram-канале опубликовала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Рабочая группа Заксобрания обсудила и вопрос об обращении к губернатору Свердловской области о необходимости приобретения воздушного транспорта для тушения лесных пожаров. Я эту инициативу поддерживаю», — пишет Бабушкина.

Инициативу выдвигают из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами в регионе в этом году. Например, в поселке Сосьва и селе Шайдухира огонь уничтожил десятки домов. Бабушкина полагает, что приобретение авиации для тушения поможет не подпускать огонь к населенным пунктам.

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Депутаты свердловского Заксобрания просят губернатора Евгения Куйвашева купить вертолет для тушения лесных пожаров. Обращение в своем telegram-канале опубликовала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Рабочая группа Заксобрания обсудила и вопрос об обращении к губернатору Свердловской области о необходимости приобретения воздушного транспорта для тушения лесных пожаров. Я эту инициативу поддерживаю», — пишет Бабушкина. Инициативу выдвигают из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами в регионе в этом году. Например, в поселке Сосьва и селе Шайдухира огонь уничтожил десятки домов. Бабушкина полагает, что приобретение авиации для тушения поможет не подпускать огонь к населенным пунктам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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