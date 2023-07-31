Свердловские депутаты просят Куйвашева купить вертолет

Депутаты свердловского Заксобрания просят губернатора Евгения Куйвашева купить вертолет для тушения лесных пожаров. Обращение в своем telegram-канале опубликовала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
«Рабочая группа Заксобрания обсудила и вопрос об обращении к губернатору Свердловской области о необходимости приобретения воздушного транспорта для тушения лесных пожаров. Я эту инициативу поддерживаю», — пишет Бабушкина.
Инициативу выдвигают из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами в регионе в этом году. Например, в поселке Сосьва и селе Шайдухира огонь уничтожил десятки домов. Бабушкина полагает, что приобретение авиации для тушения поможет не подпускать огонь к населенным пунктам.
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