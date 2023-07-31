В Екатеринбурге построят часовню в честь иконы, которая покровительствует спасателям. Фото, видео

01 августа 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил строительство часовни возле главного управления МЧС в Екатеринбурге Фото: Фонд святой Екатерины В Екатеринбурге возле главного управления МЧС по Свердловской области на Шейнкмана, 84 в Екатеринбурге построят часовню в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»». Она покровительствует пожарным, спасателям и защищает дома от огня. Благословение на строительство часовни уже дал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который взял финансирование проекта на себя. «Есть уже устойчивая традиция, когда мы вместе с Управлением министерства чрезвычайных ситуаций нашего региона собираемся в день иконы „Неопалимая Купина“, обращаемся к Богу и просим, чтобы он благословил наш город и наши земли. Такие молитвы возносятся не где-то в одном месте, но во всех местах и районах, где есть подразделения пожарных частей и МЧС, где есть священник. И таких мест много», — отметил владыка Евгений. В Екатеринбурге нет места, где можно было бы почтить память и вспомнить спасателей, которые погибли при исполнении воинского долга, а также ветеранов МЧС. И часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» восполнит этот пробел. Инициатором создания такой часовни выступил руководитель регионального МЧС Владимир Теряев, а финансирование строительства взял на себя Фонд святой Екатерины. Икона «Неопалимая Купина» рассказывает о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста). Это явление толкуют как прообраз Богоматери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге возле главного управления МЧС по Свердловской области на Шейнкмана, 84 в Екатеринбурге построят часовню в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»». Она покровительствует пожарным, спасателям и защищает дома от огня. Благословение на строительство часовни уже дал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который взял финансирование проекта на себя. «Есть уже устойчивая традиция, когда мы вместе с Управлением министерства чрезвычайных ситуаций нашего региона собираемся в день иконы „Неопалимая Купина“, обращаемся к Богу и просим, чтобы он благословил наш город и наши земли. Такие молитвы возносятся не где-то в одном месте, но во всех местах и районах, где есть подразделения пожарных частей и МЧС, где есть священник. И таких мест много», — отметил владыка Евгений. В Екатеринбурге нет места, где можно было бы почтить память и вспомнить спасателей, которые погибли при исполнении воинского долга, а также ветеранов МЧС. И часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» восполнит этот пробел. Инициатором создания такой часовни выступил руководитель регионального МЧС Владимир Теряев, а финансирование строительства взял на себя Фонд святой Екатерины. Икона «Неопалимая Купина» рассказывает о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста). Это явление толкуют как прообраз Богоматери.