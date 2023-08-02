Пермский зоопарк покажет шоу животных, которых в нем нет

На 90-летии Пермского зоопарка гостей будут развлекать надувные слон и жираф

02 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Жираф на празднике будет больше, но тоже надувной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский зоопарк 5 августа отметит свой 90-летний юбилей. В программе праздника заявлено шоу с участием надувных жирафа и слона. Настоящих таких животных там нет. «И слон, и жираф! 5 августа празднуем 90-летие Пермского зоопарка! В этот день нас посетят огромные надувные слон и жираф — они станут участниками „Смешного шоу“», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Также гостей зверинца в субботу ждут различные мастер-классы, тематические экскурсии, показательные кормления животных и пенная дискотека. Пермский зоопарк начинал свою историю с 1922 года — тогда при областном краеведческом музее появился живой уголок. В августе 1933 года зверинец стал самостоятельным учреждением. В его коллекции более трех тысяч различных животных 299 видов. Но жирафа и слона нет. Слон Джонни умер летом 2011 года в возрасте 46 лет. В мэрии тогда заявили, что уже начали искать нового слона, а в 2012 году тогдашний мэр Игорь Сапко обещал купить двух. Но пока этого не случилось. В Перми также до сих не построили новый зоопарк, создание которого началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019. 14 июля 2023 года за хищение денег при строительстве зверинца суд приговорил экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского к семи годам колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский зоопарк 5 августа отметит свой 90-летний юбилей. В программе праздника заявлено шоу с участием надувных жирафа и слона. Настоящих таких животных там нет. «И слон, и жираф! 5 августа празднуем 90-летие Пермского зоопарка! В этот день нас посетят огромные надувные слон и жираф — они станут участниками „Смешного шоу“», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Также гостей зверинца в субботу ждут различные мастер-классы, тематические экскурсии, показательные кормления животных и пенная дискотека. Пермский зоопарк начинал свою историю с 1922 года — тогда при областном краеведческом музее появился живой уголок. В августе 1933 года зверинец стал самостоятельным учреждением. В его коллекции более трех тысяч различных животных 299 видов. Но жирафа и слона нет. Слон Джонни умер летом 2011 года в возрасте 46 лет. В мэрии тогда заявили, что уже начали искать нового слона, а в 2012 году тогдашний мэр Игорь Сапко обещал купить двух. Но пока этого не случилось. В Перми также до сих не построили новый зоопарк, создание которого началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019. 14 июля 2023 года за хищение денег при строительстве зверинца суд приговорил экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского к семи годам колонии.