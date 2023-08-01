01 августа 2023

В аэропорту Сургута задержали двух любителей курить в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, курение, не курить, табличка
Оба нарушителя были оштрафованы Фото:

В аэропорту Сургута 1—2 августа задержали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД по УрФО.

«Первое сообщение с просьбой пройти к только что приземлившемуся самолету поступило в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута 1 августа в 05:00. Поднявшись на борт воздушного судна, совершившего перелет из Санкт-Петербурга, стражи порядка задержали ранее не судимого 34-летнего жителя северной столицы, который, согласно акту бортпроводника, во время полета курил в туалете», — рассказали в ведомстве.

Второй нарушитель был задержан ночью 2 августа. Им оказался житель Сургута, прилетевший на рейсе из Чебоксар.

На мужчин были составлены протоколы по статье 6.24 КоАП РФ. В качестве наказания им нужно будет оплатить штраф в размере 500 рублей.

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В аэропорту Сургута 1—2 августа задержали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД по УрФО. «Первое сообщение с просьбой пройти к только что приземлившемуся самолету поступило в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута 1 августа в 05:00. Поднявшись на борт воздушного судна, совершившего перелет из Санкт-Петербурга, стражи порядка задержали ранее не судимого 34-летнего жителя северной столицы, который, согласно акту бортпроводника, во время полета курил в туалете», — рассказали в ведомстве. Второй нарушитель был задержан ночью 2 августа. Им оказался житель Сургута, прилетевший на рейсе из Чебоксар. На мужчин были составлены протоколы по статье 6.24 КоАП РФ. В качестве наказания им нужно будет оплатить штраф в размере 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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