В аэропорту Сургута задержали двух любителей курить в самолете

Оба нарушителя были оштрафованы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В аэропорту Сургута 1—2 августа задержали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД по УрФО.

«Первое сообщение с просьбой пройти к только что приземлившемуся самолету поступило в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута 1 августа в 05:00. Поднявшись на борт воздушного судна, совершившего перелет из Санкт-Петербурга, стражи порядка задержали ранее не судимого 34-летнего жителя северной столицы, который, согласно акту бортпроводника, во время полета курил в туалете», — рассказали в ведомстве.

Второй нарушитель был задержан ночью 2 августа. Им оказался житель Сургута, прилетевший на рейсе из Чебоксар.

На мужчин были составлены протоколы по статье 6.24 КоАП РФ. В качестве наказания им нужно будет оплатить штраф в размере 500 рублей.