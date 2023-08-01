01 августа 2023

Омбудсмен ХМАО предложила новый способ поддержки бизнесменов, вернувшихся с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Для предпринимателей, вернувшихся с СВО, предложили создать программу повышения квалификации Фото:
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Для предпринимателей, которые возвращаются со спецоперации, предложили создать программу повышения квалификации и переподготовки. Инициативу озвучила бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск на совещании по совершенствованию мер поддержки предпринимательства в Югре.

«К числу мероприятий программы для соответствующих категорий лиц предложено отнести возможность получения дополнительного образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) за счет бюджетов автономного округа и (или) муниципальных образований автономного округа на основании именных сертификатов с правом выбора его обладателем учебного заведения и соответствующей программы дополнительного образования», — рассказала URA.RU Каск. Речь идет как о тех, кто уже занимался предпринимательством, так и о новичках в бизнесе.

Программа предполагает субсидирование бизнесменов, вернувшихся с СВО, чтобы они могли возобновить предпринимательскую деятельности. «Еще одним направлением рассматриваемой программы предложено определение особых условий пользования государственным и муниципальным имуществом и его выкупа для целей осуществления предпринимательской деятельности», — добавляет омбудсмен.

Совещание проводили по поручению первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова. Кроме темы поддержки бизнесменов, которые вернулись с СВО, среди прочего Каск предложила введение ограничения по предельному росту налога на имущество организаций (не более 10% в год), а также установку в Югре пониженной ставки в размере 4% по упрощенной системе налогообложения. «Естественно, эти протоколы идут в Министерство экономического развития для дальнейшей проработки», — уточняет Каск.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ. Для участников СВО, вернувшихся с фронта, государство предусмотрело необходимые меры поддержки. Среди прочего президентом РФ Владимиром Путиным был создан фонд «Защитники Отечества».

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Для предпринимателей, которые возвращаются со спецоперации, предложили создать программу повышения квалификации и переподготовки. Инициативу озвучила бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск на совещании по совершенствованию мер поддержки предпринимательства в Югре. «К числу мероприятий программы для соответствующих категорий лиц предложено отнести возможность получения дополнительного образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) за счет бюджетов автономного округа и (или) муниципальных образований автономного округа на основании именных сертификатов с правом выбора его обладателем учебного заведения и соответствующей программы дополнительного образования», — рассказала URA.RU Каск. Речь идет как о тех, кто уже занимался предпринимательством, так и о новичках в бизнесе. Программа предполагает субсидирование бизнесменов, вернувшихся с СВО, чтобы они могли возобновить предпринимательскую деятельности. «Еще одним направлением рассматриваемой программы предложено определение особых условий пользования государственным и муниципальным имуществом и его выкупа для целей осуществления предпринимательской деятельности», — добавляет омбудсмен. Совещание проводили по поручению первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова. Кроме темы поддержки бизнесменов, которые вернулись с СВО, среди прочего Каск предложила введение ограничения по предельному росту налога на имущество организаций (не более 10% в год), а также установку в Югре пониженной ставки в размере 4% по упрощенной системе налогообложения. «Естественно, эти протоколы идут в Министерство экономического развития для дальнейшей проработки», — уточняет Каск. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ. Для участников СВО, вернувшихся с фронта, государство предусмотрело необходимые меры поддержки. Среди прочего президентом РФ Владимиром Путиным был создан фонд «Защитники Отечества».
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© Служба новостей «URA.RU»
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