Трендом незаконного ввоза в Челябинскую область стали автозапчасти

Новым трендом среди товаров, которые пытаются незаконно ввезти в Челябинскую область, стали автозапчасти. Об этом во время пресс-конференции 3 августа сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.
«Трендом текущего года стали автозапчасти. Наверное, это тренд времени», — сообщил Васев.
Он объяснил, что в условиях санкций, за которыми последовал уход с российского рынка некоторых брендов, люди пытаются компенсировать их недостаток ввозом из сопредельных республик.
«Зачастую ввоз осуществляется без разрешения правообладателя. И зачастую это продукция выполнена кустарным способом», — отметил Васев.
В остальном, по словам замначальника таможни, номенклатура контрафакта, выявляемого сегодня таможней, изменилась не сильно. Во главе угла по прежнему стоят одежда и обувь, продукция легкой промышленности, табачные изделия.
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