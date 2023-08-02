02 августа 2023

Трендом незаконного ввоза в Челябинскую область стали автозапчасти

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенники перехватывают запрещенные для ввоза товары Фото:

Новым трендом среди товаров, которые пытаются незаконно ввезти в Челябинскую область, стали автозапчасти. Об этом во время пресс-конференции 3 августа сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

«Трендом текущего года стали автозапчасти. Наверное, это тренд времени», — сообщил Васев.

Он объяснил, что в условиях санкций, за которыми последовал уход с российского рынка некоторых брендов, люди пытаются компенсировать их недостаток ввозом из сопредельных республик.

«Зачастую ввоз осуществляется без разрешения правообладателя. И зачастую это продукция выполнена кустарным способом», — отметил Васев.

В остальном, по словам замначальника таможни, номенклатура контрафакта, выявляемого сегодня таможней, изменилась не сильно. Во главе угла по прежнему стоят одежда и обувь, продукция легкой промышленности, табачные изделия.

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Новым трендом среди товаров, которые пытаются незаконно ввезти в Челябинскую область, стали автозапчасти. Об этом во время пресс-конференции 3 августа сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев. «Трендом текущего года стали автозапчасти. Наверное, это тренд времени», — сообщил Васев. Он объяснил, что в условиях санкций, за которыми последовал уход с российского рынка некоторых брендов, люди пытаются компенсировать их недостаток ввозом из сопредельных республик. «Зачастую ввоз осуществляется без разрешения правообладателя. И зачастую это продукция выполнена кустарным способом», — отметил Васев. В остальном, по словам замначальника таможни, номенклатура контрафакта, выявляемого сегодня таможней, изменилась не сильно. Во главе угла по прежнему стоят одежда и обувь, продукция легкой промышленности, табачные изделия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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